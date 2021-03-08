 Депутаты ХДС/ХСС подписали заявление о неполучении выгод в ходе пандемии | Новости из Германии о Германии | DW | 12.03.2021

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Германия

Депутаты ХДС/ХСС подписали заявление о неполучении выгод в ходе пандемии

На фоне "масочного" скандала в правящей коалиции Германии все депутаты ХДС/ХСС по требованию руководства фракции подтвердили, что не получали финансовых выгод, связанных с коронавирусом.

Маска на газоне перед бундестагом

Все депутаты консервативного альянса ХДС/ХСС, входящего в правящую в Германии коалицию, до установленного срока подписали заявление о том, что не получали связанных с COVID-19 финансовых выгод, которое ранее потребовало руководство фракции бундестага. Тем самым они подтвердили, "что все их усилия во время коронавирусной пандемии были направлены на преодоление кризиса, помощь гражданам и поддержку компаний без получения из этого личных преимуществ", говорится в письме главы консервативной фракции Ральфа Бринкхауса (Ralf Brinkhaus) и его первого заместителя Александера Добриндта (Alexander Dobrindt), о котором в пятницу, 12 марта, сообщает AFP.

По словам руководителей фракции, тем самым удалось сделать шаг к возвращению доверия к Христианско-демократическому союзу (ХДС) и Христианско-социальному союзу (ХСС).

Коррупционные скандалы в правящей партии

10 марта Бринкхаус и Добриндт потребовали от каждого члена фракции предоставить до вечера 12 марта "письменное заявление о том, что они не получали выгод в контексте пандемии COVID-19". Тем самым они отреагировали на разгоревшиеся за последние дни несколько коррупционных скандалов.

Одной из них стала "масочная афера", в которой оказались замешаны два депутата бундестага от ХДС/ХСС - Николас Лёбель (Nikolas Löbel, ХДС) и зампредседателя фракции Георг Нюсляйн (Georg Nüßlein, ХСС). Выяснилось, что они выступали посредниками при закупках защитных масок, получая за это шестизначные суммы в качестве комиссионных. В итоге оба депутата вышли из своих партий, Лёбель отказался от депутатского мандата, а Нюсляйн заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в бундестаг.

Следующие парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 года.

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  • Хальберштадт

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    Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

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  • Ганновер

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    В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

  • Вюрцбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 18:00

Немецкие депутаты попались на откатах - скандал с медицинскими масками в Германии. DW Новости (11.03.2021)

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