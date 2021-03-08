Депутаты ХДС/ХСС подписали заявление о неполучении выгод в ходе пандемии

Все депутаты консервативного альянса ХДС/ХСС, входящего в правящую в Германии коалицию, до установленного срока подписали заявление о том, что не получали связанных с COVID-19 финансовых выгод, которое ранее потребовало руководство фракции бундестага. Тем самым они подтвердили, "что все их усилия во время коронавирусной пандемии были направлены на преодоление кризиса, помощь гражданам и поддержку компаний без получения из этого личных преимуществ", говорится в письме главы консервативной фракции Ральфа Бринкхауса (Ralf Brinkhaus) и его первого заместителя Александера Добриндта (Alexander Dobrindt), о котором в пятницу, 12 марта, сообщает AFP.

По словам руководителей фракции, тем самым удалось сделать шаг к возвращению доверия к Христианско-демократическому союзу (ХДС) и Христианско-социальному союзу (ХСС).

Коррупционные скандалы в правящей партии

10 марта Бринкхаус и Добриндт потребовали от каждого члена фракции предоставить до вечера 12 марта "письменное заявление о том, что они не получали выгод в контексте пандемии COVID-19". Тем самым они отреагировали на разгоревшиеся за последние дни несколько коррупционных скандалов.

Одной из них стала "масочная афера", в которой оказались замешаны два депутата бундестага от ХДС/ХСС - Николас Лёбель (Nikolas Löbel, ХДС) и зампредседателя фракции Георг Нюсляйн (Georg Nüßlein, ХСС). Выяснилось, что они выступали посредниками при закупках защитных масок, получая за это шестизначные суммы в качестве комиссионных. В итоге оба депутата вышли из своих партий, Лёбель отказался от депутатского мандата, а Нюсляйн заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в бундестаг.

Следующие парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 года.

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