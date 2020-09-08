Деятели культуры в Германии призвали Меркель вступиться за Колесникову

Лауреат Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер (Herta Müller), композитор Сергей Невский, писательница и журналистка Катя Петровская, директора театров и музыкальных фестивалей, высокопоставленные чиновники от культуры нескольких федеральных земель, хореографы, музыканты, литераторы во вторник, 8 сентября, обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel) с открытым письмом, озаглавленным "Свободу Марии Колесниковой". Они призвали канцлера в первую очередь как можно быстрее выяснить, где находится член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

"Госпожа канцлер, мы обращаемся к вам с настоятельным призывом, чтобы вы лично - также на фоне вашего председательства в Европейском Союзе - вместе со своими европейскими коллегами исчерпали все политические возможности, чтобы быстро выяснить местонахождение госпожи Колесниковой, гарантировать ее безопасность и добиться ее немедленного освобождения", - сказано в письме. Его авторы предполагают, что оппозиционерка сейчас "находится под стражей белорусских силовиков или спецслужб КГБ".

"Учитывая сообщения последних недель о пытках, насилии и похищениях людей в Беларуси, мы глубоко обеспокоены судьбой Марии Колесниковой", - подчеркнули деятели культуры.

Колесникова и Германия

Музыкант, куратор и арт-директор минского культурного проекта "ОК16" Мария Колесникова училась и работала в Штутгарте 12 лет, в том числе в качестве PR-менеджера известного фестиваля новой музыки ECLAT, поясняется в письме. Она руководила несколькими проектами в Штутгарте и Минске, в том числе в сотрудничестве с Гете-Институтом.

Одна из ближайших соратниц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, глава предвыборного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова была похищена 7 сентября в центре Минска. Утром 8 сентября Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, что она вместе с двумя членами Координационного совета белорусской оппозиции Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым уехала в Украину. Позднее в погранкомитете заявили, что она была задержана на границе, а Родненков и Кравцов сообщили, что Колесникова сопротивлялась насильственному выдворению из Беларуси, порвала свой загранпаспорт, после чего была задержана белорусскими пограничниками. Ее местонахождение неизвестно.

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Смотреть видео 03:53 Поделиться Лукашенко продолжает давить на оппонентов Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3iB77 Лукашенко продолжает давить на оппонентов: Колесникова задержана (08.09.2020)