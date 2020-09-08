 Деятели культуры в Германии призвали Меркель вступиться за Колесникову | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.09.2020

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Культура и стиль жизни

Деятели культуры в Германии призвали Меркель вступиться за Колесникову

Представители сферы искусства и культуры со всех концов Германии в письме обратились к канцлеру с призывом лично позаботиться о безопасности Марии Колесниковой и как можно скорее добиться ее освобождения.

Мария Колесникова

Мария Колесникова

Лауреат Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер (Herta Müller), композитор Сергей Невский, писательница и журналистка Катя Петровская, директора театров и музыкальных фестивалей, высокопоставленные чиновники от культуры нескольких федеральных земель, хореографы, музыканты, литераторы во вторник, 8 сентября, обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel) с открытым письмом, озаглавленным "Свободу Марии Колесниковой". Они призвали канцлера в первую очередь как можно быстрее выяснить, где находится член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

"Госпожа канцлер, мы обращаемся к вам с настоятельным призывом, чтобы вы лично - также на фоне вашего председательства в Европейском Союзе - вместе со своими европейскими коллегами исчерпали все политические возможности, чтобы быстро выяснить местонахождение госпожи Колесниковой, гарантировать ее безопасность и добиться ее немедленного освобождения", - сказано в письме. Его авторы предполагают, что оппозиционерка сейчас "находится под стражей белорусских силовиков или спецслужб КГБ".

"Учитывая сообщения последних недель о пытках, насилии и похищениях людей в Беларуси, мы глубоко обеспокоены судьбой Марии Колесниковой", - подчеркнули деятели культуры.

Колесникова и Германия

Музыкант, куратор и арт-директор минского культурного проекта "ОК16" Мария Колесникова училась и работала в Штутгарте 12 лет, в том числе в качестве PR-менеджера известного фестиваля новой музыки ECLAT, поясняется в письме. Она руководила несколькими проектами в Штутгарте и Минске, в том числе в сотрудничестве с Гете-Институтом.

Одна из ближайших соратниц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, глава предвыборного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова была похищена 7 сентября в центре Минска. Утром 8 сентября Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, что она вместе с двумя членами Координационного совета белорусской оппозиции Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым уехала в Украину. Позднее в погранкомитете заявили, что она была задержана на границе, а Родненков и Кравцов сообщили, что Колесникова сопротивлялась насильственному выдворению из Беларуси, порвала свой загранпаспорт, после чего была задержана белорусскими пограничниками. Ее местонахождение неизвестно.

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


Контекст

Комментарий: Похищение Колесниковой - Лукашенко без тормозов

Похитив самого главного из оставшихся в стране лидеров мирного протеста Марию Колесникову, Александр Лукашенко объявил войну, в которой все средства хороши, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.  

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