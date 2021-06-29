 Дания с 10 сентября отменит все антиковидные ограничения | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 27.08.2021

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Коронавирус

Дания с 10 сентября отменит все антиковидные ограничения

Правительство Дании решило не продлевать классификацию COVID-19 как опасного для общества заболевания в связи с успехами в вакцинации и жестким контролем над эпидемией.

Центр тестирования на коронавирус в Копенгагене

Центр тестирования на коронавирус в Копенгагене

Правительство Дании сообщило об отмене всех остававшихся ограничений, ранее введенных в ходе пандемии. В пятницу, 27 августа, власти в Копенгагене заявили о решении не продлевать истекающее 10 сентября действие классификации COVID-19 как опасного для общества заболевания. Тем самым с этого дня не будут действовать ограничения, закрепленные в принятом в начале июля постановлении о мерах при проведении крупных мероприятий и посещении общественных мест, говорится в распространенном датским правительством заявлении.

Решение связано с широкой поддержкой населением вакцинации, а также с жестким контролем над эпидемией, указывается далее. По словам министра здравоохранения Магнуса Хеунике, в Дании удалось достичь "рекордно высокого уровня вакцинации". "Правительство обещало не продлевать меры дольше, чем не обходимо, и мы выполняем это обещание. Но даже если мы сейчас находимся в благоприятной ситуации, эпидемия еще не закончилась, и правительство без колебаний примет быстрые меры, если пандемия снова поставит под угрозу важные функции в нашем обществе", - подчеркнул он. 

В Дании полностью вакцинировано около 80 процентов жителей старше 12 лет

В настоящее время в Дании необходимо предоставлять справки о вакцинации или перенесенном заболевании при посещении общественных мест. Кроме того, действуют ограничения на ночную продажу алкоголя и численность участников мероприятий в закрытых помещениях. В общественном транспорте предписано ношение масок.

По официальным данным на 26 августа, в Дании полностью вакцинировано почти 80 процентов жителей старше 12 лет, более 85 процентов прошли частичную вакцинацию. С начала пандемии коронавирус в 6-миллионной стране был выявлен у более 340 тысяч человек, около 2,5 тысячи пациентов скончались от последствий COVID-19.

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    Автор: Андрей Гурков


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