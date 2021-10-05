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Daimler AG

Daimler AG - один из ведущих мировых автоконцернов, производит, в частности, знаменитый автомобиль Mercedes-Benz и многие другие марки.

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler - один из ведущих мировых автопроизводителей, с его конвейеров сходят, в частности, популярный во всем мире автомобиль Mercedes-Benz и машины многих других марок. История компании начинается с 80-х годов XIX века. Штаб-квартира концерна располагается в Штутгарте, ранее он носил названия Daimler-Benz и DaimlerChrysler.

Die Zentrale der Daimler AG ist durch eine Flagge zu sehen, auf der der Mercedes-Stern abgebildet ist. (zu dpa Daimler macht im Corona-Jahr 2020 deutlich mehr Gewinn als zuvor

Раздел Daimler AG: почему разъезжаются легковые и грузовые "Мерседесы" 05.10.2021

Вместо одного немецкого автостроителя впредь будут два: Mercedes-Benz и Daimler Truck. Почему так решили акционеры и что это означает для совместного предприятия с КАМАЗ?
GERMANY, BONN - FEBRUARY 25: Collaboration - joint venture in mobility services between Daimler AG and the BMW Group. The picture shows the logos of Daimler AG (Mercedes Benz) and the BMW Proup. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Немецкие экологи подали иски против BMW и Mercedes-Benz 21.09.2021

Организация Deutsche Umwelthilfe требует от автомобилестроителей провести преобразования с учетом защиты климата и отказаться к 2030 году от двигателей внутреннего сгорания.
Qualmender Autoauspuff | Verwendung weltweit

Экоактивисты в ФРГ грозят судами трем автопроизводителям 03.09.2021

DUH, Greenpeace и активистка Fridays for Future требуют от Daimler, BMW и VW до 2030 года отказаться от двигателей внутреннего сгорания и до конца октября назвать конкретные меры по защите климата.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Mercedes-Benz eActros Weltpremiere 2021. Daimler stellt ersten volleketrischen LKW vor e-Actros

Daimler: электрические и водородные грузовики быстро потеснят дизель в ЕС 25.08.2021

Крупнейший в мире производитель грузового автотранспорта Daimler Truck готов к внедрению альтернативных двигателей. Его конкуренты MAN и Scania верят только в одну технологию.
ARCHIV - ARCHIV - Der Auspuff eines VW Tiguan ist am 25.09.2015 vor dem Volkswagen Werk in Wolfsburg (Niedersachsen) zu sehen. (Zu dpa Österreich startet Sammelklagen-Aktion gegen VW nach Dieselskandal) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Евросоюз наложил штраф в 875 млн евро на VW и BMW 08.07.2021

Еврокомиссия расследовала дело о картельном сговоре между пятью немецкими автопроизводителями. Daimler избавлен от уплаты штрафа, поскольку он проинформировал Брюссель о сговоре.

Das Baugelände der Tesla Gigafactory östlich von Berlin (Luftaufnahme mit einer Drohne). In der Fabrik sollen ab Juli 2021 maximal 500 000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen - dabei soll nach den Plänen des Autobauers so schnell wie möglich das Maximum erreicht werden. Der US-Elektroautobauer rechnet für seine geplante erste Fabrik in Europa vorerst mit bis zu 10 500 Mitarbeitern im Schichtbetrieb.

Чтобы увидеть будущее автопрома ФРГ, надо посмотреть на бывшую ГДР 08.04.2021

Восточная Германия после длительной деиндустриализации превращается в европейский центр производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Особую роль предстоит сыграть Берлину.
ARCHIV - 08.07.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Das Logo der Daimler AG ist an der Konzernzentrale im Mercedes Benz-Werk in Untertürkheim zu sehen. Der Autobauer Daimler hat sich im dritten Quartal deutlich besser geschlagen als erwartet. Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Коронавирус: Daimler выплатит сотрудникам по тысяче евро 01.12.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 63,8 млн человек во всем мире, более 1,47 млн скончались. Выздоровели 44 млн пациентов. DW следит за событиями 1 декабря.
12.11.2019, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Dunkle Wolken ziehen über einen Mercedes-Stern, der auf dem Dach des Mercedes-Benz Sprinter - Werks steht. Daneben leuchtet eine Verkehrsampel rot. Laut Betriebsrat sollen bei Daimler weltweit 1100 Stellen auf den verschiedenen Management-Ebenen wegfallen. Foto: Horst Ossinger/dpa | Verwendung weltweit

Daimler согласился на выплату 1,5 млрд долларов в рамках мирового соглашения в США 15.09.2020

Мировое соглашение с Daimler также предполагает переоснащение автомобилей с дизельными двигателями и компенсацию в 700 млн долларов потребителям.

ARCHIV - Im Mercedes-Benz Werk des Autokonzerns Daimler in Sindelfingen (Baden-Württemberg) fertigen Arbeiter am 10.09.2014 am Band Fahrzeuge der S-Klasse. (Zu dpa Deutsche Arbeitskosten noch im europäischen Mittelfeld vom 10.07.2017) Foto: Sebastian Kahnert/dpa | Verwendung weltweit

Daimler открыл в ФРГ новый сверхсовременный автозавод 02.09.2020

Завод в немецком городе Зиндельфинген будет выпускать все флагманские автомобили марки Mercedes. Он оснащен по последнему слову техники и климатически нейтрален.
Eine Zapfsäule für Diesel steht am 07.03.2017 in Salzgitter (Niedersachsen) auf dem Gelände der Salzgitter AG. Foto: Julian Stratenschulte/dpa | Verwendung weltweit

Концерн Daimler заплатит больше двух миллиардов по искам в США 13.08.2020

Daimler достиг принципиального соглашения с различными американскими регуляторами. Это позволит урегулировать гражданские иски и претензии экологических организаций.
ARCHIV - Ein Arbeiter des Stuttgarter Automobilherstellers Mercedes-Benz im Daimler Konzern montiert am 01.02.2011 im Werk Sindelfingen (nahe Stuttgart) einen Mercedes-Stern auf einen Kühler. Daimler legt am 23.10.2014 die Zahlen für das 3. Quartal vor. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (zu dpa vom 23.10.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Коронавирус: Daimler планирует сократить 15 тысяч рабочих мест 11.07.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились около 12,5 млн человек, свыше 560 тысяч скончались. Выздоровели более 7,3 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 11 июля.

Нарушение прав уйгуров и западные концерны: КНР обвиняют в использовании принудительного труда (12.03.2020) 12.03.2020

На фабриках поставщиков крупных западных концернов предположительно без их ведома использовался принудительный труд уйгуров. В "черном списке" - Apple, BMW, Daimler, Nike, Volkswagen, Samsung и Sony.

ARCHIV - Im Mercedes-Benz Werk des Autokonzerns Daimler in Sindelfingen (Baden-Württemberg) fertigen Arbeiter am 10.09.2014 am Band Fahrzeuge der S-Klasse. (zu dpa«Quartalszahlen Daimler» vom 26.07.2017) Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Расходы Daimler из-за дизельного скандала выросли на 1,5 млрд евро 22.01.2020

Прибыль Daimler в 2019 году сократилась вдвое. Ранее концерн создал для преодоления дизельного скандала резервный фонд в объеме 3 млрд евро.
Kurz vor der Markteinführung ist der Mercedes-Benz EQC noch ein letztes Mal auf Schwedens Schneepisten unterwegs. Besonderes Augenmerk legen die Mercedes-Benz Ingenieure bei dieser Wintererprobung im schwedischen Arjeplog auf das Thermomanagement der Batterie und des Innenraums, das Laden bei Kälte sowie auf Fahrsicherheit, Traktion und Rekuperation auf Eis und Schnee. [1 ] Angaben zum Stromverbrauch und den CO2-Emissionen sind vorläufig und wurden vom Technischen Dienst ermittelt. Die Angaben zur Reichweite sind ebenfalls vorläufig. Eine EG-Typgenehmigung und Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten liegen noch nicht vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Stromverbrauch kombiniert: 22,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km*, vorläufige Angaben [1] Shortly before the market launch, the Mercedes-Benz EQC travels one last time on Sweden's snow slopes. At this winter test in Arjeplog, Sweden, the Mercedes-Benz engineers pay special attention to the thermal management of the battery and the interior, charging in the cold and to driving safety, traction and recuperation on ice and snow. [1 ] Figures for power consumption and CO2 emissions are provisional and were determined by the German Technical Service corporation. The range figures are also provisional. EC type approval and conformity certification with official figures are not yet available. There may be differences between the stated figures and the official figures.;Combined power consumption: 22.2 kWh/100 km; combined CO2 emissions: 0 g/km*, provisional figures [1] Quelle: https://media.daimler.com/marsMediaSite/de/instance/ko.xhtml?oid=42600848&ls=L2RlL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD05MjY1ODA5JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9OTI2NTgwOSZib3JkZXJzPXRydWUmcmVzdWx0SW5mb1R5cGVJZD00MDYyNiZ2aWV3VHlwZT1saXN0JnNvcnREZWZpbml0aW9uPVBVQkxJU0hFRF9BVC0yJnRodW1iU2NhbGVJbmRleD0wJnJvd0NvdW50c0luZGV4PTU!&rs=7; zuletzt aufgerufen am 26.11.2019

Mercedes-Benz отзывает в США сотни тысяч автомобилей 05.01.2020

Причиной отзыва стали проблемы со сдвижной крышей в ряде машин Mercedes-Benz 2001-2011 годов выпуска.
ARCHIV - Im Mercedes-Benz Werk des Autokonzerns Daimler in Sindelfingen (Baden-Württemberg) fertigen Arbeiter am 10.09.2014 am Band Fahrzeuge der S-Klasse. (Zu dpa Deutsche Arbeitskosten noch im europäischen Mittelfeld vom 10.07.2017) Foto: Sebastian Kahnert/dpa | Verwendung weltweit

Daimler сократит 10 тысяч рабочих мест к концу 2022 года 29.11.2019

Автомобилестроительный концерн намерен за 3 года снизить расходы на персонал на 1,4 млрд евро и сократить 10 процентов управленческих должностей. Всего на предприятиях Daimler работают более 300 тысяч человек.
Handelsblatt Auto-Gipfel 2019 stattfand. Das Porsche-Museum in Stuttgart, wo am 24.-25. Oktober 2019

Автопром Германии ускоряет переход на гибриды и электромобили 30.10.2019

Генеральные директора BMW, Daimler, Opel и Porsche рассказали на конференции Handelsblatt Auto-Gipfel 2019 в Штутгарте, когда немецкие автомобили станут электрическими.
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