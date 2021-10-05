Daimler AG - один из ведущих мировых автоконцернов, производит, в частности, знаменитый автомобиль Mercedes-Benz и многие другие марки.

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler - один из ведущих мировых автопроизводителей, с его конвейеров сходят, в частности, популярный во всем мире автомобиль Mercedes-Benz и машины многих других марок. История компании начинается с 80-х годов XIX века. Штаб-квартира концерна располагается в Штутгарте, ранее он носил названия Daimler-Benz и DaimlerChrysler.