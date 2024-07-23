Какие цвета машин любят немцы?

Яркая машина на немецком автобане - редкость. Почти четыре из пяти новых автомобилей, поставленных на учет в Германии в первой половине 2024 года, оказались черного, белого, серого или серебристого цвета. А спорткары?

Красная, синяя, желтая или другого яркого цвета машина на немецком автобане - редкость. Почти 80 процентов новых автомобилей, зарегистрированных в Германии в первой половине этого года, были серого (включая серебристый), черного или белого цвета. Таковы результаты анализа данных, полученных от Федерального управления автомобильного транспорта во Фленсбурге, отмечает немецкое информационное агентство dpa. Эта тенденция наблюдается уже давно - в 2019 году транспортных средств в Германии так называемых ахроматических цветов было почти три четверти, и с тех пор становится все больше.

Хит - все оттенки серого

Доминирующим цветом автомобилей немцев является серый, к которому, по статистике, относится также и серебряный - 33,1 процента. С 2019 года его доля выросла почти на три процентных пункта, а с 2014 года - на целых шесть.

За ним следует черный - 26,5 процента. И хотя в последнее время машин этого цвета стало больше, но все-таки не так много, как это было 10 лет назад. В 2014-м черный цвет был у немцев фаворитом.

На третьем месте в рейтинге предпочтений автовладельцев - белый цвет: 20,1 процента. Как отмечают аналитики, колебания здесь на протяжении многих лет были довольно незначительными.

Красного и синего почти нет

Классические яркие цвета почти не пользуются спросом. Интерес к ним даже не дотягивает до двузначных цифр. В "цветном" секторе покупатели чаще всего выбирают синие автомобили - 8,7 процента. В то же время три года назад их доля превышала 10 процентов. Меньше водителей хотят сидеть и за рулем красных машин - только 4,8 процента, и здесь за последнее время спрос значительно упал. Практически полностью исчез коричневый цвет.

В первом полугодии 2009 года в Германии было продано тридцать тысяч коричневых машин - втрое больше, чем годом ранее. Но сегодня этот цвет не в моде Фото: picture alliance / Shotshop

Но все же есть яркий цвет, который сегодня набирает силу, и это - зеленый. В настоящее время он находится на шестом месте с 2,9 процента, но это больше, чем пять лет назад.

Самые "яркие" автомарки

Если говорить о брендах автомобилей, на которые пришлось не менее одного процента регистраций в этом полугодии, то наименее "красочным" оказался Seat: 89,5 процента всех поставленных на учет автомобилей были черными, серыми, серебристыми или белыми. Далее следуют Mercedes и VW - 86,8 и 84,5 процента соответственно. Самым серо-серебристым является Nissan - у него 43,4 процента автомобилей этого цвета. А самый "черный" - это выпускающий много представительских седанов Mercedes : 37,8 процента. Совсем немного от него отстает Volvo. У электромобилей Tesla сегодня в тренде белый - 46,5 процента зарегистрированных новых машин.

У какой марки больше всего зарегистрированных в Германии автомобилей ярких цветов, сказать сложно. Самая низкая доля ахроматических цветов у Fiat - 54,2 процента. В то же время 27 процентов машин этого итальянского бренда попали при оформлении в категорию "другого цвета", и поэтому не могут быть четко классифицированы.

Раскраска типа Volkswagen Polo Harlekin - решение для тех, кто не может определиться с цветом? Фото: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance

Если оставить в стороне Fiat, то самыми многоцветными можно назвать Mitsubishi и Mazda, но даже у них ахроматические цвета доминируют. В то же время оказалось зарегистрировано наибольшее число красных автомобилей именно этих марок - 19,6 и 18,8 процента соответственно. Что касается синего цвета, первое место делят Hyundai и Peugeot с 14,1 процента, а самой "зеленой" маркой по цвету является Dacia - 14,2 процента.

Спортивные автомобили

Статистика регистраций этого года ломает представление о брендах, которые четко ассоциируются с определенными цветами. Так, например, устарело представление о "красном Ferrari": классический "Rosso Corsa", конечно, присутствует в палитре итальянского производителя, но при этом теперь будущий владелец имеет возможность выбирать из сотни других цветов - только синего предлагается около 70 оттенков. В общей сложности в Германии с января по июня 2024 года был зарегистрирован 17 271 спортивный автомобиль. С выбором цвета сюрприза не произошло - фаворитом является черный.

В целом, согласно статистике Федерального управления автомобильного транспорта во Фленсбурге , в первом полугодии 2024 года в Германии было поставлено на учет 1 471 641 новых легковых автомобилей. Это на 5,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Положительная динамика была отмечена у Porsche, Opel, Volkswagen, Smart и BMW. Больше всего новых автомобилей смог продать Volkswagen. Доля всех машин с альтернативными системами привода (включая электромобили и гибридные двигатели) составила 43,9 процента от общего числа - 645 649 штук.