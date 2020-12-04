Коронавирус попал в рождественский вертеп (фото)

Реннинген • Перед Рождеством в Германии в храмах или других местах, например, на улицах или площадях устанавливают разные вертепы - Ясли Христовы (нем. Weihnachtskrippen). Немецкая традиция создания таких рождественских композиций, воспроизводящих сцену Рождества, уходит во времена Средневековья. В баварском Миндельхайме даже есть Музей вертепов (Krippenmuseum).

Вертепы бывают самые разные, нередко в них затрагиваются какие-то актуальные темы и события. Эти фотографии сделаны, как нетрудно догадаться, сейчас - во время пандемии. Такое символическое изображение коронавируса стало частью рождественской композиции в храме Святого Мартина в баден-вюртембергском городе Реннингене. На вирусе - цитата из Библии, точнее - из Евангелия от Матфея (28:10):

"Fürchtet euch nicht!" - "Не бойтесь!"

Церковные общины по всей Германии сейчас готовятся к праздничным службам в условиях пандемии. В некоторых местах они будут проводиться перед храмами под открытым небом, в некоторых пройдет несколько служб вместо одной и по предварительной записи, чтобы обеспечить соблюдение дистанции и других мер - при условии, что власти в ближайшие дни все же не введут строгий локдаун. После Рождества этих мер в Германии избежать, очевидно, не удастся. Для Берлина, например, такое решение уже принято.

Смотрите также: