 Коронавирус попал в рождественский вертеп (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 12.12.2020

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По Германии

Коронавирус попал в рождественский вертеп (фото)

Эти фотографии сделаны в одном из храмов Баден-Вюртемберга, где к предстоящим праздникам установили такой рождественский вертеп с изображением коронавируса.

Рождественский вертеп 2020 года в Реннингене

Реннинген • Перед Рождеством в Германии в храмах или других местах, например, на улицах или площадях устанавливают разные вертепы - Ясли Христовы (нем. Weihnachtskrippen). Немецкая традиция создания таких рождественских композиций, воспроизводящих сцену Рождества, уходит во времена Средневековья. В баварском Миндельхайме даже есть Музей вертепов (Krippenmuseum).

Вертепы бывают самые разные, нередко в них затрагиваются какие-то актуальные темы и события. Эти фотографии сделаны, как нетрудно догадаться, сейчас - во время пандемии. Такое символическое изображение коронавируса стало частью рождественской композиции в храме Святого Мартина в баден-вюртембергском городе Реннингене. На вирусе - цитата из Библии, точнее - из Евангелия от Матфея (28:10):

"Fürchtet euch nicht!" - "Не бойтесь!"

Рождественский вертеп 2020 года в Реннингене
Рождественский вертеп 2020 года в Реннингене

Церковные общины по всей Германии сейчас готовятся к праздничным службам в условиях пандемии. В некоторых местах они будут проводиться перед храмами под открытым небом, в некоторых пройдет несколько служб вместо одной и по предварительной записи, чтобы обеспечить соблюдение дистанции и других мер - при условии, что власти в ближайшие дни все же не введут строгий локдаун. После Рождества этих мер в Германии избежать, очевидно, не удастся. Для Берлина, например, такое решение уже принято.  

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    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

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