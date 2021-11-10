Что не так с поставками российской вакцины за рубеж? (19.10.2021)

Где и как белорусы могут привиться "западными" вакцинами?

Лукашенко заявил, что "западных" вакцин от коронавируса в Беларуси не будет. Белорусы, не желающие прививаться "Спутником" и китайской Vero Cell, едут на вакцинацию в другие страны.