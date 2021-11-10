Что не так с поставками российской вакцины за рубеж? (19.10.2021)

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По информации западных СМИ, более 60 стран, сделав заказ вакцины "Спутник V" у России на миллиард доз вакцины, получили гораздо меньше этого количества.
Лукашенко заявил, что "западных" вакцин от коронавируса в Беларуси не будет. Белорусы, не желающие прививаться "Спутником" и китайской Vero Cell, едут на вакцинацию в другие страны.
В Российском фонде прямых инвестиций, занимающемся продвижением Sputnik V за рубежом, ожидают одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы. В Европе разрешение может быть получено в мае-июне 2022 года.
Въезд в США с 8 ноября стал возможен для иностранцев, привитых от COVID-19 вакцинами, одобренными FDA или ВОЗ.
Предполагается, что вакцинация детей снизит передачу COVID-19 в США на 8 процентов в период с ноября по март 2022 года.
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