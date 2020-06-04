Чем коронавирус обогатил немецкий язык

Еще недавно маски ассоциировались разве что с карнавалом, дистанцию соблюдали, как правило, на дорогах, в потоке машин, а матчи-призраки (то есть без зрителей) проходили, если какой-то футбольный клуб наказывали за бесчинства фанатов... Теперь все эти слова обрели новое значение. Появились и новые, прежде мало кому знакомые: локдаун, суперраспространители, коллективный иммунитет, не говоря уже о ковиде или пандемии.
За последний век словарный запас, которым немцы пользуются ежедневно, увеличился примерно на одну треть, считает психолингвист и вице-президент Академии немецкого языка и литературы Вольфганг Кляйн (Wolfgang Klein). Он руководит исследовательской группой, наблюдающей за сверхскоростными изменениями современного языка. Каждая эпоха всегда рождает новые значения слов, новые словосочетания и термины, поясняет он.
Сейчас в электронном словаре современного немецкого языка (Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, DWDS) появилась особая рубрика, посвященная неологизмам, связанным с коронавирусной пандемией. "Обновленными" стали и такие, редко употребляемые до сих пор понятия, как карантин, изоляция, дезинфекция, ставшие теперь актуальными, как никогда. Некоторые из них приобрели сегодня совершенно иной смысл.
Вот несколько примеров слов и выражений, которыми пандемия коронавируса обогатила немецкий язык.
AHA (читается как АХА)
Это аббревиатура "железного" правила сегодняшних будней: Abstand-Hygiene-Alltagsmaske, сокращенно "AHA": "дистанция - гигиена - маска".
Еще одно сокращение: Munaschu и Munamaske. Эти названия защитной маски появились в результате сокращения слов Mund-Nase-Schutz и Mund-Nase-Maska, то есть "рот-нос-защита" или "рот-нос-маска". В переводе на русский: "роноза" и "рономаска".
Хомяки короны
"Хомячьими" немцы называют ажиотажные скупки товаров - Hamsterkäufe. Они были в начале пандемии в некоторых регионах Германии и сравнимы с "макароновирусом" и "гречкохайпом" в России. Только в Германии главной целью стали мука и туалетная бумага.
Чемпионы-призраки
Geistermeister – это спортсмены, победившие на соревнованиях, которые проходили без зрителей.
Голоносые
Nacktnasen - те, кто носит маску, открывая нос.
Корониалы
Детей, зачатых во время карантина, в Германии называют Coronials. Напоминает русский вариант - "ковиниалы" (ковид + миллениалы).
Коронизировать
В честь умения приспосабливаться к условиям жизни во время коронавирусной пандемии в Германии придумали глагол сoronisieren.
"Голоносая"
Коронеск
Coronaesk - это производное от слов "корона" и "гротеск". Так ковид-диссиденты ругают чрезмерные, как им кажется, предписания или мероприятия, направленные на профилактику распространения вируса. Это говорят, например, об упакованных в целлофан микрофонах на трибунах.
Маскомат
Maskomat - автомат, в котором можно в любое время купить поштучно упакованные защитные маски.
Короноябеда
Это слово - Coronapetze - из молодежного сленга. Так собравшиеся на нелегальную вечеринку называют тех, кто звонит по этому поводу в полицию.
Карантим
Слово Quaranteam образовано от слияния Quarantine (карантин) + Team (команда). Так называют тех, кто находится на карантине вместе.
Гигиенический крюк
Для того, чтобы не браться за дверную ручку рукой, во время пандемии придумали специальный крюк из плотной пластмассы – Hygienehacken. С его помощью дверь можно открывать хоть локтем.
Антиаэрозольная перегородка
Spuckschutzwand – так прозвали прозрачную перегородку из оргстекла, призванную снизить риск заболевания вирусом COVID-19. Буквальный перевод: "защитная перегородка от плевков"
Трикини
Trikini – пляжный ансамбль, появившийся во время "ковидного" лета. Состоит из купальника-бикини и защитной маски - как на заглавной фотографии.
Зумфатиг
Это слово описывает синдром хронической - ментальной и физической - усталости, полнейший упадок сил после бесконечных видеоконференций и общения на удаленке (в zoom) – Zoomfatique.
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Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов