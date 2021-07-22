 Церемония открытия Олимпиады в Токио прошла параллельно с протестами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.07.2021

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Мир

Церемония открытия Олимпиады в Токио прошла параллельно с протестами

Несмотря на протесты японцев, в Токио открылась Олимпиада-2020, перенесенная на год из-за пандемии. На торжественную церемонию и соревнования зрители не допущены. В сборной ФРГ выявлен первый случай коронавируса.

Теннисистка Наоми Осака зажгла огонь Олимпиады

Наоми Осака зажгла огонь Олимпиады

В Токио открылись XXXII летние Олимпийские игры, перенесенные на год из-за пандемии. В пятницу, 23 июля, на Национальном стадионе олимпийский огонь зажгла японская теннисистка и бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Наоми Осака, и император Японии Нарухито объявил Игры открытыми.

В церемонию открытия включили минуту молчания в память о жертвах пандемии и других катастроф. На традиционном параде спортсменов впервые флаги своих стран, подчеркивая равноправие полов, несли пары спортсменов, ранее с соответствующей рекомендацией выступил оргкомитет. Олимпийскую клятву от имени атлетов, судей и тренеров произнесли шесть человек, в каждой паре были представлены мужчина и женщина. Около 49 процентов выступающих на Олимпиаде атлетов - женщины, это самый высокий показатель за всю историю олимпийского движения.

На трибунах 68-тысячного стадиона присутствовало менее тысячи избранных гостей

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) назвал Олимпиаду в Токио светом в конце тоннеля пандемии и заявил о моменте надежды. Он отметил, что атлетам пришлось столкнуться со сложными испытаниями и пережить время неопределенности, когда они не знали, смогут ли они продолжить тренировки и состоятся ли Олимпийские игры. Глава оргкомитета токийской Олимпиады Сэйко Хасимото выразила надежду, что игры помогут объединить мир. "Пришло время продемонстрировать, что спорт обладает силой объединения и могут давать веру", - заявила она. 

Глава МОК Томас Бах и председатель Оргкомитета Сэйко Хасимото

Глава МОК Томас Бах и председатель Оргкомитета Сэйко Хасимото

Торжественная церемония открытия летней Олимпиады прошла при практически пустых трибунах. На вмещающем 68 тысяч зрителей стадионе присутствовали около 950 избранных гостей. Присутствие зрителей из-за риска распространения коронавируса запрещено и на подавляющем большинстве соревнований. В Олимпиаде участвуют около 11 тысяч спортсменов из 205 стран и территорий, а также команды беженцев. Их сопровождают около 50 тысяч тренеров, обслуживающего персонала, официальных лиц и журналистов. Число членов делегаций был резко ограничено из-за пандемии.

Протесты против Олимпиады

Между тем во время торжественной церемонии открытия Олимпиады в Токио прошла акция против проведения игр. Десятки человек громко выражали протест с помощь свистков и барабанов, в частности перед мэрией Токио. На растяжках протестующих было написано: "Потушите олимпийский огонь", "Нет Олимпиаде", "Глобальное преступление против Японии". Их крики были слышны и на церемонии, пишет dpa. По опросам, более 80 процентов японцев выступают против проведения игр в их стране во время пандемии.

Протесты против Олимпиады возле стадиона

Протесты против Олимпиады возле стадиона

Первые комплекты медалей будут разыграны уже в субботу, 24 июля. Среди прочих, шансы на награду имеются у немецких фехтовальщика Макса Хартунга (Max Hartung) и велогонщика Максимилиана Шахмана (Maximilian Schachmann), а также стрелков.

Первый инфицированный коронавирусом в сборной Германии

Между тем в день открытия Олимпиады в сборной Германии выявлен первый случай заражения коронавирусом, положительным оказался тест у 35-летнего велогонщика Симона Гешке (Simon Geschke). Известие об этом было получено за три минуты до зажжения олимпийского огня. До сих пор МОК зафиксировал 19 инфицированных коронавирусом в олимпийских сборных.

Олимпийские игры в Токио будут продолжаться 16 дней и завершатся 8 августа. Первоначально Игры были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Название "Токио-2020" было решено сохранить. За три дня до начала Олимпиады МОК сообщил об изменении олимпийского девиза с более чем вековой историей и внесении в него слова "вместе". Тем самым олимпийский девиз теперь звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе" (лат. Citius, altius, fortius - communis).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) спортсмены РФ выступят на Играх не под национальным флагом, а под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). В случае их победы будет исполнен не гимн РФ, а фрагмент Первого концерта Чайковского. На Олимпиаду приехали 335 российских спортсменов.

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    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


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