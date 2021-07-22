Олимпиада-2020: Германия выбрала спортсменов, несущих флаг страны

Флаг Германии во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио впервые внесут на стадион сразу два спортсмена: пляжная волейболистка Лаура Людвиг (Laura Ludwig), чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и прыгун в воду Патрик Хаусдинг (Patrick Hausding), бронзовый призер Олимпиады в Рио, серебряный призер Игр в Пекине 2008 года, многократный чемпион Европы. Об этом сообщил в четверг, 22 июля, Немецкий олимпийский спортивный союз (DOSB), указывая, что эти атлеты получили наибольшее число голосов жюри и болельщиков. И для Людвиг, и для Хаусдинга Игры в Токио станут уже четвертой Олимпиадой.
Пляжная волейболистка, победительница Олимпиады в Рио Лаура Людвиг
Поручив вынос флага паре спортсменов, состоящей из мужчины и женщины, сборная ФРГ хочет подчеркнуть важность равноправия, отмечает немецкое агентство спортивной информации SID. На всех летних и зимних Олимпийских играх, проведенных после воссоединения Германии, флаг страны на олимпийский стадион десять раз выносили мужчины и пять - женщины, напоминают журналисты.
Во время церемонии закрытия Олимпиады флаг страны по традиции выносит на стадион самый успешный спортсмен состязаний.
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Яркое открытие Олимпиады в Рио
Введение в историю Бразилии
Церемония открытия Олимпиады стартовала в два часа ночи по московскому времени. На арену стадиона под музыку при мощной мультимедийной поддержке выбежали сотни танцоров. Шоу в символической форме рассказывало историю Бразилии от момента высадки португальских колонистов до наших дней.
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Яркое открытие Олимпиады в Рио
Атака светом и звуком
Свет на стадионе померк. Зрители затаили дыхание... Темноту разорвал ослепительный фейерверк! За ходом шоу наблюдали около трех миллиардов телезрителей по всему миру. Бразильским режиссерам, дизайнерам и артистам удалось избежать лишнего пафоса, затронув некоторые общественно важные темы. Это и не удивительно, ведь у них за спиной - вся традиция бразильского карнавала.
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Яркое открытие Олимпиады в Рио
Танцевальный перформанс
Просторное пространство внезапно заполнили танцоры в футуристичных костюмах, слаженно двигавшиеся под ритмичную музыку. Согласно концепции, шоу показывало Бразилию как страну с богатой историей и современной культурой, сложенной, подобно мозаике, из наследия разных народов. И танец - это одна из главных ее составляющих.
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Яркое открытие Олимпиады в Рио
Меньше технологий, больше человечности
В отличие от летних Олимпиад в Пекине и Лондоне, открытие Игр в Рио выглядело менее технологичным и более человечным. Хотя мелькали лазерные лучи и звучал электронный бит, все это изящно миксовалось с лиричными мелодиями акустической гитары и группы струнных. Относительный минимализм оправдал себя - шоу приковывало внимание.
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Яркое открытие Олимпиады в Рио
Дома из-под земли
У зрителей захватывает дух - словно грибы из-под земли прямо у них на глазах вырастает целый город! На крышах тесно стоящих рядом домов прыгают и кувыркаются акробаты, танцует невероятное множество людей. Урбанистический элемент шоу символизирует знаменитые бразильские фавелы, многие из которых возникли еще в 1970-х годах.
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Яркое открытие Олимпиады в Рио
Главный режиссер
Главным режиссером открывающего Олимпиаду шоу стал знаменитый бразильский кинематографист Фернанду Мейреллиш, получивший всемирное признание после фильма "Город бога" (2002). В том фильме рассказывалось о непростой жизни трущоб Рио-де-Жанейро. Социальная и экологическая проблематика ясно прочитывалась и на открытии Олимпийских игр.
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Яркое открытие Олимпиады в Рио
Девушка из Ипанемы
Под звуки боссанова-песни "Девушка из Ипанемы" (Garota de Ipanema) на арену стадиона вышла бразильская супермодель Жизель Бюндхен в серебристом платье. Мелодия, знакомая в буквальном смысле слова всей планете - ведь это одна из самых известных песен в истории поп-музыки. Затем певец Паулиньу да Виола исполнил национальный гимн Бразилии.
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Яркое открытие Олимпиады в Рио
Музыка, заглушающая протест?
Пока 78 тысяч зрителей наблюдали за ходом шоу, рядом со стадионом "Маракана" проходила демонстрация протеста против проведения Олимпиады в Бразилии. Организаторы заявили еще до начала церемонии, что музыку специально сделают погромче, чтобы заглушить крики и свист протестующих, а стадион взят под усиленную охрану полиции.
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Яркое открытие Олимпиады в Рио
Сохранить чистый воздух
Кульминация шоу - выход на арену мальчика, склонившегося над маленьким зеленым ростком. Именно в Бразилии в районе Амазонки находится самый большой в мире лес, которому, однако, угрожает уничтожение. Сохранить легкие Земли и чистый воздух на планете - задача всего человечества! Таков посыл создателей шоу. То же можно сказать о самих Играх, омраченных допинговым скандалом.
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Яркое открытие Олимпиады в Рио
Олимпиада началась!
Через час шоу завершилось, и на арену стали выходить олимпийские сборные, представляющие около двухсот стран мира. В целом церемония открытия продлилась четыре часа. На ее создание власти охваченной кризисом Бразилии не пожалели примерно 9 миллионов евро. На фото - команда Германии и ее знаменосец, знаменитый мастер пинг-понга Тимо Болль (Timo Boll).
Автор: Александр Дельфинов