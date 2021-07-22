Олимпиада-2020: Германия выбрала спортсменов, несущих флаг страны

Флаг Германии во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио впервые внесут на стадион сразу два спортсмена: пляжная волейболистка Лаура Людвиг (Laura Ludwig), чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и прыгун в воду Патрик Хаусдинг (Patrick Hausding), бронзовый призер Олимпиады в Рио, серебряный призер Игр в Пекине 2008 года, многократный чемпион Европы. Об этом сообщил в четверг, 22 июля, Немецкий олимпийский спортивный союз (DOSB), указывая, что эти атлеты получили наибольшее число голосов жюри и болельщиков. И для Людвиг, и для Хаусдинга Игры в Токио станут уже четвертой Олимпиадой.

Пляжная волейболистка, победительница Олимпиады в Рио Лаура Людвиг

Поручив вынос флага паре спортсменов, состоящей из мужчины и женщины, сборная ФРГ хочет подчеркнуть важность равноправия, отмечает немецкое агентство спортивной информации SID. На всех летних и зимних Олимпийских играх, проведенных после воссоединения Германии, флаг страны на олимпийский стадион десять раз выносили мужчины и пять - женщины, напоминают журналисты.

Во время церемонии закрытия Олимпиады флаг страны по традиции выносит на стадион самый успешный спортсмен состязаний.

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