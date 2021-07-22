 Олимпиада-2020: Германия выбрала спортсменов, несущих флаг страны | Новости из Германии о Германии | DW | 22.07.2021

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Германия

Олимпиада-2020: Германия выбрала спортсменов, несущих флаг страны

Впервые после воссоединения Германии флаг страны внесут на олимпийский стадион два спортсмена вместе. В Токио ими станут пляжная волейболистка Лаура Людвиг и прыгун в воду Патрик Хаусдинг.

Немецкий прыгун в воду, призер Олимпиад в Рио и Пекине Патрик Хаусдинг

Немецкий прыгун в воду, призер Олимпиад в Рио и Пекине Патрик Хаусдинг

Флаг Германии во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио впервые внесут на стадион сразу два спортсмена: пляжная волейболистка Лаура Людвиг (Laura Ludwig), чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и прыгун в воду Патрик Хаусдинг (Patrick Hausding), бронзовый призер Олимпиады в Рио, серебряный призер Игр в Пекине 2008 года, многократный чемпион Европы. Об этом сообщил в четверг, 22 июля, Немецкий олимпийский спортивный союз (DOSB), указывая, что эти атлеты получили наибольшее число голосов жюри и болельщиков. И для Людвиг, и для Хаусдинга Игры в Токио станут уже четвертой Олимпиадой.

Пляжная волейболистка, победительница Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года Лаура Людвиг

Пляжная волейболистка, победительница Олимпиады в Рио Лаура Людвиг

Поручив вынос флага паре спортсменов, состоящей из мужчины и женщины, сборная ФРГ хочет подчеркнуть важность равноправия, отмечает немецкое агентство спортивной информации SID. На всех летних и зимних Олимпийских играх, проведенных после воссоединения Германии, флаг страны на олимпийский стадион десять раз выносили мужчины и пять - женщины, напоминают журналисты.

Во время церемонии закрытия Олимпиады флаг страны по традиции выносит на стадион самый успешный спортсмен состязаний.

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  • Яркое шоу в Рио

    Яркое открытие Олимпиады в Рио

    Главный режиссер

    Главным режиссером открывающего Олимпиаду шоу стал знаменитый бразильский кинематографист Фернанду Мейреллиш, получивший всемирное признание после фильма "Город бога" (2002). В том фильме рассказывалось о непростой жизни трущоб Рио-де-Жанейро. Социальная и экологическая проблематика ясно прочитывалась и на открытии Олимпийских игр.

  • Яркое шоу в Рио

    Яркое открытие Олимпиады в Рио

    Девушка из Ипанемы

    Под звуки боссанова-песни "Девушка из Ипанемы" (Garota de Ipanema) на арену стадиона вышла бразильская супермодель Жизель Бюндхен в серебристом платье. Мелодия, знакомая в буквальном смысле слова всей планете - ведь это одна из самых известных песен в истории поп-музыки. Затем певец Паулиньу да Виола исполнил национальный гимн Бразилии.

  • Яркое шоу в Рио

    Яркое открытие Олимпиады в Рио

    Музыка, заглушающая протест?

    Пока 78 тысяч зрителей наблюдали за ходом шоу, рядом со стадионом "Маракана" проходила демонстрация протеста против проведения Олимпиады в Бразилии. Организаторы заявили еще до начала церемонии, что музыку специально сделают погромче, чтобы заглушить крики и свист протестующих, а стадион взят под усиленную охрану полиции.

  • Яркое шоу в Рио

    Яркое открытие Олимпиады в Рио

    Сохранить чистый воздух

    Кульминация шоу - выход на арену мальчика, склонившегося над маленьким зеленым ростком. Именно в Бразилии в районе Амазонки находится самый большой в мире лес, которому, однако, угрожает уничтожение. Сохранить легкие Земли и чистый воздух на планете - задача всего человечества! Таков посыл создателей шоу. То же можно сказать о самих Играх, омраченных допинговым скандалом.

  • Яркое шоу в Рио

    Яркое открытие Олимпиады в Рио

    Олимпиада началась!

    Через час шоу завершилось, и на арену стали выходить олимпийские сборные, представляющие около двухсот стран мира. В целом церемония открытия продлилась четыре часа. На ее создание власти охваченной кризисом Бразилии не пожалели примерно 9 миллионов евро. На фото - команда Германии и ее знаменосец, знаменитый мастер пинг-понга Тимо Болль (Timo Boll).

    Автор: Александр Дельфинов


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