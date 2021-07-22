 Бывший глава МИД Японии Кисида возглавит правительство страны | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Бывший глава МИД Японии Кисида возглавит правительство страны

Фумио Кисида избран новым председателем правящей Либерально-демократической партии. Это означает, что парламент, где у ЛДП большинство, уже в начале октября изберет Кисиду новым премьером.

Фумио Кисида

Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида в среду, 29 сентября, избран новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). Это означает, что уже предположительно 4 октября нижняя палата парламента в Токио, где большинство принадлежит ЛДП, изберет Кисиду и новым премьер-министром Японии.

64-летний Фумио Кисида добился избрания председателем ЛДП в ходе второго тура голосования, одержав победу над другим экс-главой МВД Японии Таро Коно.

Действующий премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил об уходе в отставку на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, всего после года на посту главы правительства. Его преемник Фумио Кисида должен будет быстро улучшить пошатнувшийся имидж своей партии, поскольку уже в ноябре в Японии предстоят выборы в нижнюю палату парламента.

Смотрите также:

  • Japan 75 Jahre nach Hiroshima (picture-alliance/dpa/Hiroshima Peace Memorial Museum)

    Хиросима в руинах

    Хиросима, 6 августа 1945 года

  • Полковник Пол Тиббетс был командиром экипажа бомбардировщика, с которого была сброшена бомба на Хиросиму.

    Хиросима в руинах

    Полковник Пол Тиббетс был командиром экипажа бомбардировщика, с которого была сброшена бомба на Хиросиму.

  • Хиросима 7 сентября 1945 года

    Хиросима в руинах

    Хиросима 7 сентября 1945 года

  • Хиросима, август 1945 года

    Хиросима в руинах

    Хиросима в руинах, август 1945 года

  • Несколько мостов и бетонных зданий сохранились после атомной бомбардировки Хиросимы американскими ВВС.

    Хиросима в руинах

    Несколько мостов и бетонных зданий сохранились после атомной бомбардировки Хиросимы американскими ВВС.

  • Йинпе Теравама пережил атомную бомбардировку. Фото 1947 года.

    Хиросима в руинах

    Йинпе Теравама пережил атомную бомбардировку. Фото 1947 года.

  • Сентябрь 1945 года: последствия атомной бомбардировки Хиросимы.

    Хиросима в руинах

    Сентябрь 1945 года: последствия атомной бомбардировки Хиросимы.

  • Макет атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму

    Хиросима в руинах

    Макет атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Такая бомба весом 4 тонны взорвалась на высоте 580 метров над городом и унесла жизни около 140 тысяч человек.

  • В ожидании медицинской помощи в Хиросиме 6 августа 1945 года

    Хиросима в руинах

    В ожидании медицинской помощи в Хиросиме 6 августа 1945 года

  • Вид на Хиросиму из окна госпиталя Красного креста на расстоянии километра от эпицентра взрыва. Снимок сделан в 1945 году.

    Хиросима в руинах

    Вид на Хиросиму из окна госпиталя Красного креста на расстоянии километра от эпицентра взрыва. Снимок сделан в 1945 году.

  • Центр Хиросимы через год после бомбардировки

    Хиросима в руинах

    Центр Хиросимы через год после бомбардировки

  • default

    Хиросима в руинах

    Хиросима

    Руины протестантской церкви в Хиросиме. Фото 1945 года.

  • default

    Хиросима в руинах

    Хиросима. На следующий день после атомной бомбардировки.

  • Взрыв атомной бомбы в Хиросиме 6 августа 1945 года

    Хиросима в руинах

    Взрыв атомной бомбы в Хиросиме 6 августа 1945 года

  • Фотография сделана через несколько недель после атомной бомбардировки Хиросимы

    Хиросима в руинах

    Фотография сделана через несколько недель после атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года.

  • Хиросима. Монумент жертвам 6 августа 1945 года

    Хиросима в руинах

    Хиросима. Монумент жертвам 6 августа 1945 года

  • Хиросима. У монумента жертвам 75 лет спустя

    Хиросима в руинах

    Хиросима. У монумента жертвам 75 лет спустя


Смотреть видео 01:46

Олимпиада под знаком пандемии (22.07.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый дерзкий побег и замороженные миллионы: эксклюзивное интервью с экс-главой Nissan и Renault  

Страшная авария на АЭС Фукусима: катастрофа длиной в десятилетия (11.03.2021)  

Реклама

Самые читаемые

За что рабочих в Беларуси заподозрили в измене государству и экстремизме  

КГБ Беларуси сообщил о гибели сотрудника во время спецоперации  

Перед выборами в ФРГ активисты уничтожили миллионы листовок АдГ  