 Премьер Японии подаст в отставку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.09.2021

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Мир

Премьер Японии подаст в отставку

Ёсихидэ Суга, занявший пост главы кабмина Японии менее года назад, покидает кресло премьера. Он заявил о желании сосредоточиться на усилиях по борьбе с пандемией.

Ёсихидэ Суга

Ёсихидэ Суга

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга решил не баллотироваться в качестве кандидата на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре. Он уйдет в отставку с поста руководителя кабинета в конце этого месяца, сообщила телерадиовещательная корпорация Японии NHK в пятницу, 3 сентября.

Глава кабмина указал, что хочет посвятить себя мерам по борьбе с пандемией коронавируса. Премьер заявил, что для этих целей ему необходимо "огромное количество энергии", и он не хочет балансировать, сохраняя за собой нынешний пост. Ёсихидэ Суга добавил, что - как глава правительства - пообещал защищать жизни соотечественников и намерен продолжать заниматься этим. Он также анонсировал еще одну пресс-конференцию на следующей неделе.

Выборы главы ЛДП назначены на 29 сентября. Очередные всеобщие выборы в Японии должны пройти не позднее 22 октября.

Путин: Россия заинтересована в нормализации отношений с Японией

Президент РФ Владимир Путин 3 сентября прокомментировал состояние отношений Москвы и Токио. По словам главы государства, Россия заинтересована в их нормализации. При этом Путин назвал отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны нонсенсом и сказал, что РФ всегда была сторонницей диалога по этому вопросу.

В то же время Путин напомнил, что в соответствии с поправками, внесенными в Конституцию РФ, статус Южных Курил не может быть оспорен. Выступая в рамках Восточного экономического форума, президент также отметил, что Москва "будет защищаться от размещения ракет США на территории Японии".

Ёсихидэ Суга занял пост премьера менее года назад

Ёсихидэ Суга - 71-летний на тот момент генеральный секретарь кабинета министров Японии - перенял бразды правления у Синдзо Абэ менее года назад, в сентябре 2020 года. Абэ тогда неожиданно объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра по состоянию здоровья.

Суга - близкий соратник Абэ. Занимая кресло премьера, он обещал продолжать курс прежнего премьера, направленный на активное стимулирование японской экономики.

Рейтинг одобрения работы нынешнего премьера в начале августа - в соответствии с рядом опросов общественного мнения - опустился до низшей отметки (28%). Это произошло, в частности, на фоне быстрого распространения новой мутации коронавируса в условиях проходивших в стране Олимпийских игр.

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    Автор: Ирина Филатова


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