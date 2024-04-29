Буркина-Фасо закрыла доступ к DW и другим иностранным СМИ

Правящая военная хунта запретила на неопределенный срок Deutsche Welle. Кроме того, в стране заблокированы французские газета Le Mond, телекомпания TV5 Monde и британское издание The Guardian.

Западноафриканская страна Буркина-Фасо приостановила деятельность в стране нескольких иностранных изданий, некоторые из них - на неопределенный срок, говорится в заявлении местного регулятора связи CSC в ночь на понедельник, 29 апреля. Среди тех, чья деятельность в стране приостановлена правящей военной хунтой, названы французская газета Le Monde, британское издание The Guardian, немецкая медиакомпания Deutsche Welle и французская телекомпания TV5 Monde.

Как указано в постановлении, все эти медиа были отстранены от работы в Буркина-Фасо за освещение доклада Human Rights Watch (HRW), в котором армия страны обвинялась в массовых убийствах гражданских лиц в ходе борьбы с джихадистами. По той же причине еще накануне днем запрет на вещание коснулся других СМИ: франкоязычной региональной газеты Ouest-France, новостного портала APAnews и информагенства Agence Ecofin.

Власти африканской страны также предписали интернет-провайдерам приостановить доступ к каналам BBC, "Голос Америки" (VOA) и самого Human Rights Watch сроком на две недели.

Власти недовольны докладом HRW

Военные правители Буркина-Фасо назвали "необоснованными" заявления HRW о том, что их солдаты убили не менее 223 жителей деревень, включая 56 детей, в ходе двух нападений25 февраля. "Убийства в Нодине и Соро (названия местностей в северной части страны, где орудуют повстанцы-джихадисты из Мали. - Ред.) привели к началу юридического расследования", - говорилось в субботнем заявлении министра связи Римтальбы Жана Эммануэля Уэдраого.

Он выразил удивление тем, что "в то время как это расследование ведется для установления фактов и определения авторов, HRW смогла определить "виновных" и вынести свой вердикт".

HRW в своем отчете назвала произошедшие в конце зимы массовые убийства "одними из худших совершенных военными преступлений в Буркина-Фасо с 2015 года", охарактеризовав их как "часть широкомасштабной военной кампании против гражданских лиц, обвиненных в сотрудничестве с исламистскими вооруженными группами, которые могут быть приравнены к преступлениям против человечности". Власти западноафриканской страны увидели в этом заявлении намерение "дискредитировать наши боевые силы".

Запреты вещания СМИ продолжились

В недалеком прошлом Буркина-Фасо уже преследовала ряд французских СМИ и высылала иностранных корреспондентов. С момента военного переворота в сентябре 2022 года западноафриканской страной правит военная хунта во главе с бывшим капитаном армии Ибрагимом Траоре.

Повстанцы-джихадисты пришли в Буркина-Фасо из соседней страны Мали в 2015 году, вследствие чего тысячи мирных жителей, военнослужащих и полицейских были убиты, а около двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои жилища. Гнев военных по поводу растущего числа жертв привел к перевороту в 2022 году и установлению в стране режима военной диктатуры.