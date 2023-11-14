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В Буркина-Фасо 70 человек погибли при нападении на деревню

Даниил Сотников
14 ноября 2023 г.

В одной из самых бедных стран мира регулярно происходят нападения джихадистских группировок. В результате очередной атаки неизвестных погибли 70 человек.

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Женщина на мотоцикле проезжает мимо полицейской будки на улице Уагадугу, столицы Буркина-Фасо
Столица Буркина-Фасо - УагадугуФото: Olympia de Maismont/AFP

По меньшей мере 70 человек, в основном дети и старики, погибли в результате нападения на деревню Заонго в Буркина-Фасо. Об этом местная прокуратура сообщила в понедельник, 13 ноября.

Трагедия произошла еще 5 ноября. Кто именно совершил нападение на населенный пункт в северной части страны, до сих пор неизвестно. Власти Евросоюза и США призвали правительство Буркина-Фасо к расследованию с целью выяснить все обстоятельства атаки. Местный житель рассказал AFP, что нападение произошло "через два дня после боев между силами безопасности и террористами" в регионе.

Буркина-Фасо - одно из беднейших государств мира, где в прошлом году произошло два военных переворота. В 2015 году исламистское восстание в соседнем Мали распространилось на Буркина-Фасо, и с тех пор в этой западноафриканской стране происходят регулярные вооруженные нападения джихадистских группировок, пишет AFP. В результате этих атак в общей сложности погибли более 17 тысяч человек, а два миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

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