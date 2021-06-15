Бундесвер изучит риски и возможности применения биосенсоров

Немецкие вооруженные силы планируют расширить применение современных технологий для повышения боеспособности. В Центре координации санитарных служб НАТО и ЕС (Multinational Medical Coordination Centre/European Medical Command), базирующемся в командовании санитарной службы бундесвера в Кобленце, будет создано международное ведомство, задачей которого станет разработка проектов по использованию биосенсоров, сообщает в среду, 16 июня, dpa.

В бундесвере изучат риски и возможности биосенсоров

Новое ведомство также будет изучать связанные с биосенсорами риски, возможное влияние на данные фитнес-часов и облучение солдат противника ультразвуковыми волнами, указывает агентство. Ранее в Центре координации санитарных служб состоялась видеоконференция по теме биосенсоров, в которой участвовали 130 человек из 20 стран. По словам главы центра Штефана Ковица (Stefan Kowitz), участники мероприятия заявили о необходимости дальнейшего совершенствования качества, устойчивости и безопасности данных, собираемых биосенсорами у военнослужащих.

Ковиц отметил, что на данный момент имеются значительные технические возможности использования биосенсоров. "Но мы должны сосредоточить внимание на насущных потребностях по дальнейшему совершенствованию поддержки санитарных служб на поле боя и оптимизации боеготовности наших сил", - подчеркнул он.

Как отмечается далее, цифровые измерительные датчики могут быть особенно полезны во время опасных операций. По словам обер-лейтенанта Александера Шэблера (Alexander Schäbler), с помощью биосенсоров, в частности, может осуществляться измерение и передача данных о ранениях военнослужащих. Кроме того, их данные помогут оценить срочность и вид медицинской помощи раненым.

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