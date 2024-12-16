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Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру ФРГ Шольцу

Ольга Лебедева
16 декабря 2024 г.

После распада правящей коалиции бундестаг официально вынес вотум недоверия правительству Олафа Шольца, что является необходимым шагом на пути к досрочным выборам.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Бундестаг выразил вотум недоверия правительству канцлера ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz). В доверии Шольцу в понедельник, 16 декабря, отказали 394 депутата. Еще 207 членов бундестага в ходе поименного голосования поддержали канцлера, 116 воздержались.

Вотум недоверия поддержали в том числе члены крупнейшей оппозиционной фракции – консервативного блока в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также вышедшей из состава правящей коалиции Свободной демократической партии (СвДП). Недоверие Шольцу также выразили представители Левой партии, популистских Союза Сары Вагенкнехт (ССВ) и "Альтернативы для Германии". 

Шольц должен был лишиться вотума доверия бундестага, чтобы сделать возможным проведение досрочных выборов в бундестаг. Вотум доверия был бы выражен, если бы его поддержали, по меньшей мере, 367 депутатов.

Федеральный президент должен распустить бундестаг

Согласно Основному закону, теперь Шольц должен предложить федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier) распустить парламент. Если тот сочтет, что возможности для создания стабильного правительства больше нет, он может распустить бундестаг сразу после вынесения вотума недоверия. Теоретически же в распоряжении президента ФРГ имеется срок до 21 дня, чтобы сделать такой шаг.

Выступая с заявлением перед голосованием, Шольц подчеркнул, что вопрос о доверии касается не только парламента. "Поэтому вопрос о доверии я сегодня адресую всем избирателям", - указал он. По словам канцлера, речь при этом идет о ключевом вопросе о том, готова ли Германия как сильное государство активно инвестировать в свое будущее. Это такие неотложные инвестиции, как поддержка Украины и укрепление бундесвера, которые не должны осуществляться в ущерб здравоохранению, системе ухода за больными и пожилыми людьми, пенсионному страхованию и коммунальным бюджетам, подчеркнул Шольц.

Ранее управляющая делами парламентской фракции входящей в правительство партии "Союз-90"/ "зеленые" Ирене Михалич (Irene Mihalic) предложила членам своей фракции воздержаться на голосовании по вотуму доверия. "Для проведения досрочных выборов в бундестаг необходимо отклонить вотум доверия", - пояснила она в интервью редакционной сети RND.

Шольц 11 декабря направил председателю бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) письмо с просьбой провести в парламенте голосование о доверии своему правительству. 

Раскол правящей коалиции и досрочные выборы в Германии

Действующее правительство лишилось большинства голосов в бундестаге после выхода из правящей коалиции Свободной демократической партии (СвДП). Социал-демократ Олаф Шольц 6 ноября объявил об увольнении министра финансов, председателя СвДП Кристиана Линднера (Christian Lindner), после чего почти все министры-либералы заявили, что добровольно сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоящая из СДПГ, СвДП и "зеленых", развалилась.

В связи с правительственным кризисом и расколом правящей коалиции были перенесены на 23 февраля выборы в бундестаг, которые согласно плану должны были состояться в конце сентября 2025 года.

В истории ФРГ канцлеры просили бундестаг о вотуме доверия пять раз. Последний раз это произошло в 2005 году с Гехардом Шрёдером (Gerhard Schröder).

 

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