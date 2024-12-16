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Бундестаг отказал в доверии канцлеру ФРГ Шольцу

Ольга Лебедева
16 декабря 2024 г.

После распада правящей коалиции бундестаг отказался вынести вотум доверия правительству Олафа Шольца, что является необходимым шагом на пути к досрочным выборам. Шольц предложил президенту ФРГ распустить парламент.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Бундестаг проголосовал против вынесения вотума доверия правительству канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). В доверии Шольцу в понедельник, 16 декабря, отказали 394 депутата. Еще 207 членов бундестага в ходе поименного голосования поддержали канцлера, 116 воздержались.

Вынести вотум доверия отказались в том числе члены крупнейшей оппозиционной фракции – консервативного блока в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также вышедшей из состава правящей коалиции Свободной демократической партии (СвДП). Недоверие Шольцу также выразили представители Левой партии, популистских Союза Сары Вагенкнехт (ССВ) и "Альтернативы для Германии". 

Шольц должен был лишиться вотума доверия бундестага, чтобы сделать возможным проведение досрочных выборов в бундестаг. Вотум доверия был бы выражен, если бы его поддержали, по меньшей мере, 367 депутатов.

Федеральный президент должен распустить бундестаг

Согласно Основному закону,  Шольц предложил федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier) распустить парламент. Если тот сочтет, что возможности для создания стабильного правительства больше нет, он может распустить бундестаг сразу после вынесения вотума недоверия. Теоретически же в распоряжении президента ФРГ имеется срок до 21 дня, чтобы сделать такой шаг.

Выступая с заявлением перед голосованием, Шольц подчеркнул, что вопрос о доверии касается не только парламента. "Поэтому вопрос о доверии я сегодня адресую всем избирателям", - указал он. По словам канцлера, речь при этом идет о ключевом вопросе о том, готова ли Германия как сильное государство активно инвестировать в свое будущее. Это такие неотложные инвестиции, как поддержка Украины и укрепление бундесвера, которые не должны осуществляться в ущерб здравоохранению, системе ухода за больными и пожилыми людьми, пенсионному страхованию и коммунальным бюджетам, подчеркнул Шольц.

Ранее управляющая делами парламентской фракции входящей в правительство партии "Союз-90"/ "зеленые" Ирене Михалич (Irene Mihalic) предложила членам своей фракции воздержаться на голосовании по вотуму доверия. "Для проведения досрочных выборов в бундестаг необходимо отклонить вотум доверия", - пояснила она в интервью редакционной сети RND.

Шольц 11 декабря направил председателю бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) письмо с просьбой провести в парламенте голосование о доверии своему правительству. 

Раскол правящей коалиции и досрочные выборы в Германии

Действующее правительство лишилось большинства голосов в бундестаге после выхода из правящей коалиции Свободной демократической партии (СвДП). Социал-демократ Олаф Шольц 6 ноября объявил об увольнении министра финансов, председателя СвДП Кристиана Линднера (Christian Lindner), после чего почти все министры-либералы заявили, что добровольно сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоящая из СДПГ, СвДП и "зеленых", развалилась.

В связи с правительственным кризисом и расколом правящей коалиции были перенесены на 23 февраля выборы в бундестаг, которые согласно плану должны были состояться в конце сентября 2025 года.

В истории ФРГ канцлеры просили бундестаг о вотуме доверия пять раз. Последний раз это произошло в 2005 году с Гехардом Шрёдером (Gerhard Schröder).

 

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