 Бундесбанк ожидает значительного роста экономики в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 11.06.2021

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Германия

Бундесбанк ожидает значительного роста экономики в Германии

По прогнозам Немецкого федерального банка, рост экономики в ФРГ в 2021 году составит 3,7 процента. Только в середине декабря бундесбанк ожидал прироста на уровне 3 процентов ВВП.

Строительство в Гамбурге

Немецкий федеральный банк (бундесбанк) скорректировал в сторону повышения прогнозы на текущий и предстоящий годы в ожидании "сильного роста" немецкой экономики. Согласно новым прогнозам, обнародованным в пятницу, 11 июня, экономика Германии в 2021 году вырастет на 3,7, а в 2022 - на 5,2 процента ВВП. В 2023 году бундесбанк ожидает прироста на уровне 1,7 процента.

Только в середине декабря бундесбанк прогнозировал рост немецкой экономики в объеме 3,0 процента в текущем, и 4,5 процента - в предстоящем году. "Немецкая экономика преодолевает кризис, вызванный пандемией, констатировал председатель бундесбанка Йенс Вайдман (Jens Weidmann).

В своих прогнозах Немецкий федеральный банк исходит из того, что пандемию удастся быстро подавить благодаря вакцинации, и это позволит без долгих промедлений ослабить антикоронавирусные ограничения. По мнению экспертов бундесбанка, потребители захотят быстро компенсировать вынужденную пассивность из-за пандемии, что особенно позитивно скажется на сфере услуг и частном потреблении.

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    Автор: Андрей Гурков


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