Бундесбанк ожидает значительного роста экономики в Германии

Немецкий федеральный банк (бундесбанк) скорректировал в сторону повышения прогнозы на текущий и предстоящий годы в ожидании "сильного роста" немецкой экономики. Согласно новым прогнозам, обнародованным в пятницу, 11 июня, экономика Германии в 2021 году вырастет на 3,7, а в 2022 - на 5,2 процента ВВП. В 2023 году бундесбанк ожидает прироста на уровне 1,7 процента.
Только в середине декабря бундесбанк прогнозировал рост немецкой экономики в объеме 3,0 процента в текущем, и 4,5 процента - в предстоящем году. "Немецкая экономика преодолевает кризис, вызванный пандемией, констатировал председатель бундесбанка Йенс Вайдман (Jens Weidmann).
В своих прогнозах Немецкий федеральный банк исходит из того, что пандемию удастся быстро подавить благодаря вакцинации, и это позволит без долгих промедлений ослабить антикоронавирусные ограничения. По мнению экспертов бундесбанка, потребители захотят быстро компенсировать вынужденную пассивность из-за пандемии, что особенно позитивно скажется на сфере услуг и частном потреблении.
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Henkel
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DHL
Дочерняя компания немецкого логистического концерна Deutsche Post за 30 лет работы на российском рынке создала одну из крупнейших в России сетей экспресс-доставки. У компании свыше 150 представительств в РФ, корреспонденцию и грузы ее клиентов перевозят порядка 950 коммерческих транспортных средств, она ежедневно осуществляет собственные чартерные авиарейсы в Европу.
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Второй в мире по величине производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря еще с советских времен удерживает в России позицию лидера рынка. Сегодня у него на территории РФ - около 1000 фирменных магазинов. Компания является официальным партнером сборной России по футболу, так что на чемпионате мира 2014 года в Бразилии российские игроки выходили на поле в форме от Adidas.
Автор: Андрей Гурков