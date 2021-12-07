Будущий канцлер ФРГ призвал Россию соблюдать территориальную целостность Украины

Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил обеспокоенность высокой концентрацией российских войск вблизи границы с Украиной. Германия, Европейский Союз и США встревожены этой ситуацией и со всей определенностью считают неприемлемой возможную угрозу для Украины, заявил Шольц на совместной пресс-конференции с партнерами по будущему правительству ФРГ после подписания коалиционного договора в Берлине во вторник, 7 декабря.

Общую позицию Запада доведет до сведения российской стороны президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным, указал далее Шольц. Он подчеркнул, что безопасность и сотрудничество в Европе предполагают в том числе сохранение территориальной целостности государств. "Очень-очень важно, чтобы никто не копался в учебниках истории, стараясь найти возможность заново прочертить границы", - добавил Шольц.

В свою очередь сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые", будущий министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) призвал к дипломатическому урегулированию конфликта в Украине. "Все усилия Европы должны быть направлены на реактивацию существующих форматов" для урегулирования кризиса, отметил он.

Шольц выразил солидарность с Польшей

Комментируя конфликт между Евросоюзом и Беларусью, Олаф Шольц поддержал позицию властей Польши в отношении мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе. Ответственность за кризис несет правитель Беларуси Александр Лукашенко, который не является легитимным президентом этой страны и пытается оказать влияние на Европу с помощью мигрантов, указал Шольц и выступил в поддержку санкций, введенных ЕС против Минска.

Несмотря на конфликт ЕС и Польши из-за судебной реформы, будущий канцлер ФРГ подчеркнул дружественные отношения с этой страной и признал, что перед Варшавой стоит "трудная задача" по урегулированию конфликта на границе.

Линднер не намерен увеличивать новую задолженность

Между тем лидер Свободной демократической партии (СвДП) и будущий министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) заявил о намерении не превышать запланированный уровень новой задолженности Германии в 2022 году в объеме порядка 100 млрд евро. Он назвал дальновидным бюджетное планирование Олафа Шольца, занимавшего пост министра финансов в правительстве Ангелы Меркель(Angela Merkel). "Оно включает и резервы для непредвиденных ситуаций в ходе пандемии", поэтому будет оставлено без изменений, пояснил Линднер.

Ранее в тот же день руководители Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и СвДП подписали коалиционное соглашение по итогам продолжавшихся с конца октября переговоров о создании нового правительства после сентябрьских выборов в бундестаг. При этом Шольц заявил, что все усилия новой коалиции следует направить на борьбу с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Накануне "зеленые" согласились вступить в коалицию с социал-демократами и либералами, которые приняли аналогичные решения в минувшие выходные.

Ожидается, что 8 декабря германский бундестаг изберет Шольца новым канцлером ФРГ и новый кабинет министров страны будет приведен к присяге. Уже официально объявлены имена всех кандидатов на министерские посты в новом правительстве, которое по политическим цветам трех партий называют "светофором".

Планы нового правительства

Три партии представили 177-страничное коалиционное соглашение 24 ноября. Будущее правительство планирует увеличить государственные инвестиции в зеленые технологии и цифровизацию, а также c 2023 года вернуться к стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null), при которой запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов. Кроме того, новая коалиция намерена разрешить безвизовый въезд в ФРГ россиянам моложе 25 лет, упростить получение двойного гражданства и процедуру получения убежища, а также вида на жительство.

Очередные парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. С небольшим перевесом их выиграла СДПГ, набрав 25,7 процента голосов. Ее ближайший соперник - блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - заручился поддержкой 24,1 процента избирателей. Партия "Союз-90"/"зеленые" получила 14,8 процента голосов, СвДП - 11,5 процента, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3 процента.

Смотрите также:

Новое правительство Германии Олаф Шольц сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ Социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) станет преемником канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). Выборы канцлера состоятся предположительно на второй неделе декабря. 63-летний Шольц - опытный политик, он был министром федерального правительства, а до этого бургомистром Гамбурга.

Новое правительство Германии Вольфганг Шмидт Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt) из СДПГ возглавит ведомство федерального канцлера. Говорят, что никто другой не знает будущего главу правительства Олафа Шольца так хорошо, как он. Уже 20 лет уроженцы Гамбурга работают вместе. 51-летний Шмидт верил, что Шольц может стать канцлером, когда многие об этом даже не думали.

Новое правительство Германии Карл Лаутербах Один из главных сюрпризов в новом кабинете министров - появление в нем 58-летнего Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Социал-демократ, врач по образованию, за время пандемии он стал одним из медийных символов борьбы с коронавирусом, выступая в десятках ток-шоу с советами и пояснениями. Многие немцы хотели видеть его главой Минздрава, хотя изначально его назначение не планировалось.

Новое правительство Германии Кристине Ламбрехт Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) из СДПГ в старом правительстве была министром юстиции. Теперь она встанет во главе бундесвера. 56-летней юристке досталось министерство, которое в Германии считается одним из самых непростых. При новом министре зарубежные миссии бундесвера будут подвергаться систематической оценке и иметь стратегию выхода. Ламбрехт - третья женщина во главе Минобороны ФРГ.

Новое правительство Германии Хубертус Хайль Скорее всего, в новое правительство войдет 49-летний социал-демократ Хубертус Хайль (Hubertus Heil), сохранив за собой пост министра труда. До самого последнего момента оставалось неизвестным, кто будет в новом кабинете министром здравоохранения. В ходе пандемии глава этого ведомства стал одним из самых непопулярных политиков в стране.

Новое правительство Германии Клара Гейвиц Клара Гейвиц (Klara Geywitz) возглавит новообразованное министерство строительства и жилья. В планах правительства - строительство 400 тысяч квартир ежегодно. 45-летняя уроженка Бранденбурга много лет активно участвовала в местной и государственной политике. Она - зампредседателя регионального отделения Социал-демократической партии Германии. Канцлер Шольц видит в ней "очень большой талант".

Новое правительство Германии Нэнси Фезер Министерство внутренних дел впервые возглавила женщина. 51-летняя адвокат Нэнси Фезер (Nancy Faeser) родом из Гессена, где была лидером регионального отделения СДПГ и главой парламентской фракции в ландтаге. Фезер хочет сосредоточиться на борьбе с правым экстремизмом и уже пообещала существенно повысить уровень оснащения полиции. Люди имеют право на безопасность в стране, заявила она.

Новое правительство Германии Свенья Шульце 53-летняя Свенья Шульце (Svenja Schulze) из СДПГ ранее была министром окружающей среды, а теперь возглавила министерство экономического сотрудничества и развития. "Глобальные вопросы всегда занимали мои мысли", - сказал Шульце на презентации кабинета. По ее словам, она уверенно чувствует себя на международной арене.

Новое правительство Германии Кристиан Линднер Кристиан Линднер (Christian Lindner) получил один из главных постов в новом кабинете. Он возглавит министерство финансов - эта должность считается в федеральном правительстве второй по важности после канцлера. 42-летний политик с 2013 года является председателем либеральной Свободной демократической партии (СвДП).

Новое правительство Германии Марко Бушман Еще один либерал, который войдет в новое правительство, - 44-летний юрист Марко Бушман (Marco Buschmann). Он займет пост министра юстиции. Бушман хорошо знает партию, он участвовал в ее реформировании после того, как СвДП не прошла в бундестаг на выборах 2013 года. В последние четыре года Бушман был главой фракции СвДП в бундестаге.

Новое правительство Германии Фолькер Виссинг Министерский пост займет и генеральный секретарь СвДП 51-летний Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Он станет министром транспорта и цифровой инфраструктуры. Виссинг уже знаком с работой в составе коалиции с "зелеными" и социал-демократами. В Рейнланд-Пфальце он был членом правительства с участием этих партий.

Новое правительство Германии Беттина Штарк-Ватцингер Четвертым членом нового правительства от СвДП станет Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), которая возглавит министерство образования и науки. Последние четыре года она была депутатом бундестага. В ходе предвыборной кампании Штарк-Ватцингер уделяла много внимания теме образования, призывала к "фундаментальному изменению системы".

Новое правительство Германии Анналена Бербок Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была кандидатом в канцлеры и имела неплохие шансы стать им. Достичь этой цели ей не удалось, однако "зеленые" улучшили результат по сравнению с выборами 2017 года. Бербок станет министром иностранных дел. Она будет вторым представителем "зеленых" во главе МИД после Йошки Фишера, который возглавлял это ведомство с 1998 по 2005 год.

Новое правительство Германии Роберт Хабек Роберт Хабек (Robert Habeck) с 2018 года является сопредседателем партии "зеленых". 52-летний философ и бывший министр в правительстве земли Шлезвиг-Гольштейн возглавит заново созданное министерство экономики и защиты климата. Кроме того, Хабек станет вице-канцлером.

Новое правительство Германии Джем Эздемир Бывший сопредседатель партии "зеленых" Джем Эздемир (Cem Özdemir) возглавит министерство сельского хозяйства. Этому решению предшествовала ожесточенная борьба за министерские портфели среди "зеленых". Ее проиграл глава фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из левого крыла партии. Эздемир станет первым членом федерального правительства, имеющим турецкое происхождение.

Новое правительство Германии Штеффи Лемке Главой министерства охраны окружающей среды, безопасности ядерных реакторов и защиты потребителей станет Штеффи Лемке (Steffi Lemke). С 2002 по 2013 год она была федеральным исполнительным секретарем партии "зеленых". По профессии Лемке - агроном и зоотехник. В бундестаге 53-летняя политик из Восточной Германии уделяла особое внимание борьбе за защиту морей от загрязнения.

Новое правительство Германии Анне Шпигель Еще один представитель "зеленых", Анне Шпигель (Anne Spiegel), возглавит министерство по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Она хорошо знакома с этой тематикой, поскольку руководила подобным министерством в Рейнланд-Пфальце. 40-летнюю Шпигель относят к представителям левого крыла "зеленых".

Новое правительство Германии Клаудия Рот Клаудия Рот (Claudia Roth) станет госминистром по вопросам культуры и СМИ. 66-летняя Рот в прошлом дважды была сопредседателем партии "зеленых" и до сих пор является одним из самых известных ее представителей в стране. С 2013 года она занимает пост вице-председателя бундестага. В молодости Рот была менеджером анархистской музыкальной группы "Ton Steine Scherben". Автор: Сергей Гуща, Марина Барановская

