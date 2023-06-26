Британское МО: Атаки ВСУ истощили силы "ДНР" и чеченцев

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 июня.

На 489-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий вторника, 27 июня (время московское).

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В ежедневной информации британского Минобороны о событиях на фронте на этот раз говорится о продвижении ВСУ в Донбассе. "Украинские десантники немного продвинулись к востоку от села Красногоровка под Донецком, которое находилось на линии разграничения с 2014 года. Это один из первых случаев, когда ВСУ - после полномасштабного вторжения в 2022 году - по всей видимости, удалось отвоевать территорию, оккупированную Россией еще с 2014 года. Атаки ВСУ, наблюдаемые одновременно на нескольких участках фронта в Донбассе, могли привести к истощению воюющих в этом районе бойцов самопровозглашенной "ДНР" и чеченских отрядов", - говорится в сводке министерства обороны Великобритании.

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Соединенные Штаты пока не видят никаких признаков того, что Россия намерена устроить взрыв на Запорожской АЭС. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Вашингтон продолжает внимательно следить за ситуацией на станции.

"Я не собираюсь вдаваться в конкретные разведывательные данные. Я бы вам сказал, что мы очень внимательно следим за этим. Мы видели этот отчет. У нас, как вы знаете, есть возможность отслеживать радиоактивность возле станции, и мы просто не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна, но мы следим за ней очень, очень внимательно", - сказал Кирби.

Он также добавил, что США не видят никаких признаков того, что Россия собирается использовать ядерное оружие.

"И мы не видели никаких признаков - кроме громкой риторики - что есть намерение применить ядерное оружие внутри Украины. И я также могу вас заверить, что мы не сделали ничего и мы не видели ничего такого, что заставило бы нас изменить нашу стратегическую позицию сдерживания", - добавил Кирби.

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Концерн Rheinmetall поставит Украине четырнадцать боевых танков Leopard 2A4 по заказу правительства Нидерландов. Аналогичное соглашение было достигнуто с правительством Германии. В апреле Нидерланды и Дания объявили о намерении совместно закупить танки для Украины.

Планируется, что первый из 14 боевых танков Киев получит в январе 2024 года, остальные машины должны поставить в течение следующих 11 месяцев. Речь идет об отремонтированных танках Leopard 2A4 из военных запасов стран, имеющих в запасе этот тип вооружения.

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ФСБ прекратила уголовное дело об организации вооруженного мятежа основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного 23 июня по статье 279 УК РФ, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела", - говорится в пресс-релизе ФСБ.

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В Кировском районе аннексированного Россией Крыма повреждены железнодорожные пути, заявил "глава" региона Сергей Аксенов, не уточнив, что стало причиной повреждения. По его словам, пострадавших нет, ремонтные работы займут ориентировочно от четырех до восьми часов.

Это уже четвертое повреждение железной дороги в Крыму за последние полтора месяца.

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Обладая подробной развединформацией о подготовке "Группой Вагнера" и ее главой Евгением Пригожиным мятежа в РФ, Вашингтон изначально поделился ею лишь с "избранными" союзниками, среди которых были, в частности, высокопоставленные чиновники Великобритании, передает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Украинской же стороне эти сведения сообщили позже - из опасений, что "противники США" могут перехватить эти разговоры и Россия сочтет, что НАТО и западные союзники причастны к организации бунта, указывается в публикации. По словам источника телеканала, украинским официальным лицам "на уровне министров иностранных дел, депутатов и через послов передали", что это внутреннее дело России, и предостерегли Киев от того, чтобы воспользоваться ситуацией для нанесения удара по территории РФ.

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По данным Генштаба ВСУ, украинские военные "успешно наступают на нескольких направлениях на юге и востоке" Украины. По словам представителя Генштаба Андрея Ковалева, операции ведутся, в частности, на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. ВСУ продолжают сдерживать продвижение российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, приводит слова Ковалева Military Media Center.

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За прошедшие сутки российские войска обстреляли не менее 25 прифронтовых и приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Богодуховского и Чугуевского районов Харьковской области, сообщил глава ОГА Олег Синегубов . "Под ударами российских оккупантов преимущественно гражданская инфраструктура. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал он в Telegram.

"Беларускі Гаюн": бизнес-джет Пригожина приземлился под Минском

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Самолет Пригожина с регистрационным номером RA-02795 приземлился на военном аэродроме Мачулищи под Минском в 07.40 (совпадает с мск), пишет белорусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По ее данным, позднее еще один бизнес-джет BAe 125-800B с регистрационным номером RA-02878 вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился на том же аэродроме в 07.58. Кто находился в самолетах, не уточняется. Сам Пригожин пока не прокомментировал информацию и не подтвердил прибытие в Беларусь.

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За время оккупации Мариуполя российская сторона снесла более 300 домов, сообщил Мариупольский горсовет. По его данным, с момента установления армией РФ контроля над городом в Мариуполе разрушена половина всего жилищного фонда.

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Министерство обороны РФ объявило летно-тактическое учение истребительной авиации в небе над Балтикой. Цель маневров проверить готовность летного состава к выполнению боевых задач, а также отработать новые тактических приемы с полным использованием боевых возможностей авиационной техники, объяснили в ведомстве.

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России необходима контрактная армия численностью не менее 7 миллионов военнослужащих и гражданского персонала, заявил лидер Либерально-демократической партии РФ Леонид Слуцкий. "Никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны. Конечно, в действующей армии есть проблемы, но решать их не ЧВК", - добавил политик.

ISW: Попытки Пригожина убедить Путина в лояльности провалились

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ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону (24 июня 2023 года) Фото: Erik Romanenko/ITAR-TASS/IMAGO

Попытки основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина убедить президента России Владимира Путина в своей лояльности провалились, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре. Создатель ЧВК попытался преуменьшить значение своего мятежа, вероятно, рассчитывая защитить себя от обвинений в попытке государственного переворота, указывают аналитики. Однако глава государства в телеобращении к нации 26 июня охарактеризовал вооруженный мятеж ЧВК как попытку шантажа и осудил его организаторов как предателей, отмечают эксперты ISW.

Кремль, судя по всему, дает понять, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, неоднократно подвергавшийся критике со стороны Пригожина, пока сохранит свою должность, а Путин "не поддастся на попытки шантажа" со стороны основателя ЧВК, подчеркивают аналитики. Будущее "Группы Вагнера" неясно, но, скорее всего, Пригожин в нее не войдет, и она больше не будет существовать как отдельное или унитарное формирование, резюмируют эксперты ISW.

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США намерены принимать необходимые меры с целью ограничить возможность частной военной компании "Вагнер" "сеять хаос и насилие", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби. Вашингтон признает, что "Группа Вагнера" по-прежнему присутствует в Африке, отметил Кирби. В то же время ЧВК внесена в реестр транснациональных преступных организаций и находится под санкциями Соединенных Штатов, указал представитель СНБ. При этом пока преждевременно говорить об участи группировки или ее основателя Евгения Пригожина с точки зрения руководства этой ЧВК, подчеркнул Кирби.

Вашингтон дал понять своим союзникам, что не имеет отношения к мятежу Пригожина и рассматривает его как внутреннее дело России, добавил координатор СНБ. По его словам, Москве направили аналогичное послание по соответствующим дипломатическим каналам. "У нас был хороший, прямой контакт с российской стороной в течение выходных (24 и 25 июня. - Ред.)", - отметил Кирби.

Разминирование территории в Херсоне

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Разминирование в Херсонской области (фото из архива) Фото: Bernat Armangue/AP/picture alliance

В Херсоне установлен запрет на посещение части микрорайона Корабел, сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко. Этот шаг связан с разминированием территории, объяснил он. Кроме того, комендантский час на территории этого района с 27 июня будет действовать с 21.00 до 05.00 по местному времени (совпадает с московским), добавил Мрочко.

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За прошедшие сутки российские войска совершили 5 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 31 взрыв в 4 общинах. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, отметили власти.

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Госдепартамент США оценивает ситуацию в России как "динамичную" после недавнего мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Власти президента РФ Владимира Путина "брошен прямой вызов", заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер. Создатель частной военной компании "прямо ставит под сомнение обоснование" войны России против Украины и "заявляет, что война велась, по сути, на лжи", приводит слова Миллера агентство Reuters.

Президент Украины: ВСУ продвинулись на всех направлениях

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Украинские военные под Бахмутом Фото: Iryna Rybakova/AP/dpa/picture alliance

Украинские военнослужащие в течение 26 июня продвинулись вперед на всех направлениях, заявил президент страны Владимир Зеленский. "Это счастливый день. Я пожелал ребятам больше подобных дней", - добавил глава государства, посетивший передовые позиции в Донбассе и Запорожской области.

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Боевики частной военной компании "Вагнер" пока не вошли на территорию Беларуси, сообщает белорусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" . "До сих пор никто из белорусов не видел колонны ЧВК "Вагнер" на территории нашей страны", - подчеркнула команда проекта.

Несколькими часами ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к жителям РФ прокомментировал мятеж основателя ЧВК Евгения Пригожина и, среди прочего, предложил боевикам "уйти в Беларусь". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 июня заявил, что создатель "Группы Вагнера" "уйдет в Беларусь" в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Хроника событий 26 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 июня 00.00 - 13.59 >>>

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