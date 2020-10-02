Бранденбургские ворота - символ единой Германии (фотогалерея)

3 октября отмечается День германского единства. И символом этого исторического события, произошедшего 30 лет назад, стали Бранденбургские ворота в Берлине.
Падение Берлинской стены стало в СССР шоком для многих взрослых, а для некоторых детей - первым столкновением с ложью. "Гэдээр" была последней сказкой, в которую верила Полина Аронсон.
Кому достанется большая панда? Кто быстрее построит новый слоновник? Эта статья - о противостоянии двух берлинских зоопарков, западного и восточного, во времена холодной войны.
30 лет назад Германия вновь стала единым государством. Узнать, что именно тогда произошло, можно из учебников. Или из фильмов и сериалов. Подборка DW: от шпионского боевика до мультика.
23 августа - Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. Почти треть населения планеты жила до падения Берлинской стены в странах с коммунистической диктатурой.
В Германии принято решение взять под архитектурную охрану лесное поселение в Вандлице, построенное в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.
Уникальная выставка в берлинской цитадели Шпандау рассказывает историю политических памятников Берлина: от Прусского королевства - до времен ГДР.
В "третьем рейхе" этот бункер предназначался для подземного авиазавода. В ГДР его превратили в склад боеприпасов, а после воссоединения Германии сюда свезли все восточные деньги.
"Немецкому народу" - такую надпись поместили на его фасаде во время Первой мировой войны. В 1945 году на Рейхстаге появились подписи советских солдат.
120 лет назад, 5 декабря 1894 года, был положен последний камень на строительстве Рейхстага в Берлине. Кайзеру Вильгельму Второму здание не понравилось. Он сравнивал его с катафалком и отказался награждать архитектора.
Воинский мемориал в Трептов-парке - самый большой из подобных памятников за пределами бывшего СССР.
Берлинская телевизионная башня - самое высокое сооружение Германии и четвертое по высоте в Европе. 368-метровую вышку ввели в эксплуатацию в 1969 году.
В списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.