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Bloomberg: США могут передать Киеву еще одну систему Patriot

Александра Иванова
15 мая 2024 г.

"Средства на новую систему Patriot, скорее всего, будут выделены из пакета помощи в размере 61 миллиарда долларов, недавно одобренного Конгрессом", - указывает агентство.

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Система ПВО Patriot в Германии (фото из архива)
Система ПВО Patriot в Германии (фото из архива)Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

США рассматривают возможность отправки Киеву еще одной системы ПВО Patriot. Об этом пишет утром в среду, 15 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Указывается, что этот вопрос обсуждается в администрации президента США Джо Байдена на фоне необходимости улучшить противовоздушную оборону Украины, подвергающейся интенсивным атакам со стороны РФ. Речь идет об отправке одной батареи в комплекте с радарами. При этом возможность передачи Киеву дополнительных систем ПВО из собственных запасов анализируют в настоящее время и европейские союзники Украины, говорится далее в сообщении.

Во время встречи в Киеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим туда  14 мая с необъявленным визитом, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только для защиты Харькова ВСУ необходимы две системы Patriot, напоминает Bloomberg.

"Средства на новую систему Patriot, скорее всего, будут выделены из пакета помощи в размере 61 миллиарда долларов, недавно одобренного Конгрессом", - пишет агентство.  В Совбезе Белого дома и Пентагоне к моменту публикации никак не комментировали эту информацию.

Предоставление Киеву систем Patriot западными союзниками

Между тем украинское онлайн-издание "Суспiльне" напоминает, что 23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев работает над получением четырех дополнительных батарей Patriot от союзников.

В конце апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в очередной раз призвал европейских союзников активнее поддерживать Украину, в том числе в плане укрепления ее противовоздушной обороны. В этой связи глава германского правительства приветствовал решение Вашингтона предоставить Украине многомиллиардную помощь и упомянул о передаче Киеву Берлином третьего ЗРК-комплекса Patriot.

"Пользуясь случаем, я хотел бы попросить наших европейских друзей еще раз взглянуть на свои запасы, чтобы понять, могут ли они что-то тоже сделать в этом отношении для поддержки противовоздушной обороны Украины", - добавил тогда Шольц.

 

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