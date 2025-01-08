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В конце декабря в ФРГ произошло массовое вторжение дронов

Ольга Лебедева
8 января 2025 г.

По данным Bild, перед Рождеством были замечены дроны в земле Рейнланд-Пфальц, в которой расположена авиабаза Рамштайн. Инцидент затронул военные объекты, пишет газета, не уточняя, какие именно.

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Авиабаза ВВС США Рамштайн
В Рейнланд-Пфальце расположена американская авиабаза РамштайнФото: Oliver Dietze/dpa/picture alliance

По информации газеты Bild, в конце декабря на западе Германии зафиксировано массовое вторжение беспилотников. Инцидент произошел перед Рождеством, отмечаемым в Германии 25-26 декабря, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и затронул военные объекты, пишет издание в среду, 8 января, со ссылкой на земельное министерство внутренних дел.

В 2024 году - около 100 случаев только в Рейнланд-Пфальце

Ни один из дронов при этом не удалось перехватить. О каких именно военных объектах идет речь, в материале не уточняется. В Рейнланд-Пфальце на западе ФРГ среди прочего расположена американская военная база Рамштайн. Представитель земельного МВД также сообщил, что только в этом регионе в 2024 году имели место около 100 подобных случаев. 30 из них произошли поблизости от "объектов США".

"В Германии также заметно увеличивается использование больших беспилотников для слежки за объектами безопасности. Предположительно, это часть ведущейся Россией гибридной войны", - заявил представитель земельного МВД в письменном ответе Bild. Как отмечает издание, ведомство впервые сообщило журналистам такую информацию, обычно не разглашаемую из-за государственной тайны.

Газета также указывает со ссылкой на информированные источники, что речь идет о крупных дронах, в том числе размером с легковой автомобиль. Это не доступные для массового приобретения беспилотники, радиус их полета может превышать 188 км, приводит Bild слова одного из собеседников. Поэтому запуск таких дронов, используемых для разведывательных действий в Германии, может происходить за ее пределами, добавил он.

Беспилотники над Германией

В немецких СМИ уже неоднократно появлялись подобные сообщения. В частности, в середине декабря подозрительные полеты дронов фиксировались над промышленными и военными объектами, сообщили телеканалы NDR и WDR. Они были замечены над заводами концерна BASF близ Людвигсхафена, а также над авиабазой Рамштайн - штаб-квартирой ВВС США в Европе.

Как пишет Der Spiegel, в начале декабря беспилотники видели и над предприятиями оборонного концерна Rheinmetall. В августе неопознанные дроны появились на севере Германии.

Полиция Рейнланд-Пфальца создала специальный отдел для расследования полетов дронов. Но, как и в случае с августовскими инцидентами в Северной Германии, власти до сих пор не смогли определить, кто направляет эти дроны и откуда их запускают. Как сообщают NDR и WDR, немецкая полиция пыталась применять технологии борьбы с БПЛА, но безуспешно.

 

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