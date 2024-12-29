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Чиновник НАТО: Гибридные атаки РФ могут привести к жертвам

Николай Линке
29 декабря 2024 г.

Одна из диверсий РФ может привести к массовым жертвам в Европе, предупредил заместитель помощника генсека НАТО по инновациям, гибридным и кибератакам Джеймс Аппатурай.

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Флаги у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги у штаб-квартиры НАТО в БрюсселеФото: La Nacion/ZUMA Wire/Imago Images

Инициированные Россией гибридные атаки против стран Европы могут вызвать человеческие жертвы. С такой оценкой в интервью британскому телеканалу Sky News в воскресенье, 29 декабря, выступил заместитель помощника генсека НАТО по инновациям, гибридным и кибератакам Джеймс Аппатурай.

Угроза от российских диверсий

Журналистка спросила его о диверсиях в странах Европы, за которыми предположительно стоит Россия. "Мы определенно можем насчитать их десятки. До ста наверняка. Но есть еще много сорванных планов", - ответил Аппатурай.

По его словам, рост числа гибридных атак стал ответом Кремля на западную поддержку Украины. Чиновник заверил, что Запад не настроен против России, но хочет не допустить вторжения Москвы в соседние страны. "Им не нравится то, что мы делаем, и они также видят в нас врага. И это становится все хуже", - заявил Аппатурай.

Интервьюер уточнила, может ли одна из гибридных атак РФ заставить применить Пятую статью Договора НАТО о взаимной помощи. "Что меня действительно беспокоит, так это то, что одна из этих атак, как я уже сказал, достигнет больших масштабов", - ответил он.

"Существует реальная вероятность того, что одна из этих атак приведет к значительному числу жертв или нанесет существенный экономический ущерб, - продолжил Аппатурай. - И тогда мы не хотим оказаться в ситуации, когда заранее не продумали, что делать дальше. Это одна из причин, по которой мы собираемся провести учения по всем этим [угрозам]. И это включает и военные элементы реагирования".

Аппатурай: НАТО - "лягушка в кипятке"

Чиновник сравнил положение стран НАТО с парадоксом о лягушке в кипятке. Согласно ему, если сразу поместить лягушку в кипящую воду, она выпрыгнет, но если посадить ее в холодную воду и медленно подогревать, то она не заметит и сварится.

"Мы немного в ситуации лягушки в кипятке, - сказал Аппатурай. - Сейчас мы наблюдаем то, что было бы совершенно неприемлемо пять лет назад. Но мы к этому как бы привыкли. И это очень опасно".

"Поэтому сейчас мы хотим провести исходную линию, а затем предотвратить эскалацию, управлять ею, если она произойдет. Но также и работать над деэскалацией. Не до того состояния, где мы находимся сейчас, а до того, где мы были много лет назад, - продолжил он. - Поэтому нам нужно, и мы работаем над этим, более четко определить, что представляют из себя эти красные линии, эти области, эти грани".

 

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