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Украинские беженцы в БерлинеФото: Jens Schicke/IMAGO
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Беженцам из Украины в ФРГ требуется еще 600 тысяч квартир

Евгений Жуков
11 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 февраля.

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На 348-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 6 февраля (время московское).

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С конца 2022 года вербовщики "группы Вагнера" начали по второму разу объезжать российские колонии, откуда весной и осенью 2022 года уже набирали заключенных для участия в войне в Украине, выяснила "Медиазона", ссылаясь на беседы с осужденными. По словам последних, теперь вербовка происходит в менее торжественной обстановке: вся колония больше не выстраивается на плацу, а создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин не прилетает на вертолете.

Однако теперь на войну соглашаются ехать гораздо меньше заключенных, пишет издание. Так, по словам одного из собеседников из башкирской ИК-16, если в первый раз со всего региона уехали больше тысячи человек, то во второй - только 340.

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Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение по статьям о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны главе РЖД Олегу Белозерову. В пресс-релизе спецслужбы обвиняемый не называется по имени, однако указывается, что его должность - генеральный директор ОАО "Российские железные дороги", и приложена фотография Олега Белозерова. По версии следствия, глава РЖД организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на оккупированные территории. Для этого были привлечены 185 российских компаний, которые предоставляли собственные вагоны, цистерны и платформы для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск, на них Совета национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции. В сообщении СБУ отмечается, что Белозерову грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Беженцам из Украины в ФРГ требуется 600 тысяч дополнительных квартир

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В Германии из-за притока беженцев из Украины повышается спрос на квартиры. Согласно анализу данных, проведенному компанией Empirica Regio, работающей в сфере недвижимости, к концу текущего года на рынке жилья можно ожидать 600 тысяч дополнительных домохозяйств. "Хотя в последнее время приток снова несколько замедлился, мы предполагаем, что пик будет достигнут только к концу 2023 года", - рассказал управляющий директор компании Ян Граде.

Согласно исследованию, приток украинских граждан приведет к росту населения в городах Германии выше среднего уровня: в Баден-Бадене, Хофе, Шверине, Гере, Хемнице и Бремерхафене население к концу года увеличится примерно на 3,5-4,5 процента. В 2022 году Германия приняла около 1 млн украинцев, бежавших от войны.

Хроника событий 6 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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