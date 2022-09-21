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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Берлин считает мобилизацию в РФ признаком провала в Украине

Ольга Лебедева
1 ч. назад

В Германии резко раскритиковали решение Путина объявить частичную мобилизацию. Это указывает на то, что в Москве берет верх отчаяние, а Путин окончательно сорвал с себя маску, считают в Берлине.

https://www.dw.com/ru/berlin-scitaet-obavlenie-mobilizacii-v-rf-svidetelstvom-provala-v-ukraine/a-63191443

Правительство ФРГ резко раскритиковало решение президента РФ Владимира Путина, объявившего частичную мобилизацию в РФ для войны против Украины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) уверен, что его причиной являются неудачи российской армии в Украине. Шольц принял к сведению заявления Путина, указал в среду, 21 сентября, в Берлине официальный представитель правительства ФРГ.

Он напомнил, что Путину пришлось перегруппировать войска и покинуть район Киева, но Кремль не сумел достичь желаемого успеха и на востоке Украины. "Это видимый признак того, что Украина очень эффективно защищает свою территориальную целостность и суверенитет, не в последнюю очередь из-за масштабной и серьезной поддержки со стороны многих стран мира, особенно из Германии", - отмечается далее.

Хабек: шаг в дальнейшей эскалации

Решение о мобилизации является шагом по "дальнейшей эскалации этой противоречащей нормам международного права военной агрессии против Украины", заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). По его словам, это "ужасный и неправильный шаг" Кремля. Хабек подчеркнул, что Берлин, "разумеется, будет и далее всесторонне поддерживать Украину".

Депутаты бундестага из входящей в правящую коалицию СДПГ расценивают объявление частичной мобилизации в России как "признак слабости" российского руководства. "Но это и новая эскалация", - заявила парламентский секретарь фракции социал-демократов Катя Маст (Katja Mast). По ее словам, решение Путина является свидетельством того, что он готов продолжить агрессию, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину, обороняющуюся от российского вторжения.

"Новая эскалация Путина не располагает нас к тому, чтобы увидеть возможность скорых переговоров о мире", - добавила она. В вопросах поставок вооружений Украине Маст призвала по-прежнему придерживаться договоренностей с союзниками и не принимать решений в одиночку.

В бундестаге заявляют об отчаянии Путина

Представитель еще одной из правящих партий - Свободной демократической партии (СвДП) - видит в решении Путина жест отчаяния. Оно свидетельствует о значительных военных потерях России, уверен представитель фракции СвДП Ульрих Лехте (Ulrich Lechte). "Медленно, но верно отчаяние берет верх над Владимиром Путиным и министерством обороны", - заявил он dpa. Политик не исключил возможность дальнейшей эскалации и подчеркнул, что Германия будет и дальше "твердо стоять на стороне Украины".

По мнению вице-председателя крупнейшей оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йоханна Ваденфуля (Johann Wadenphul), теперь Путин окончательно сбросил маску. "У Украины есть возможность успешно защитить свою страну и освободить захваченные Россией территории", - уверен он. При этом консерватор подчеркнул необходимость дальнейшей существенной поддержки мирового сообщества и поставок Украине тяжелого вооружения. Еще один ключевой политик консервативной фракции Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) заявил, что объявленная в России мобилизация - проявление слабости российского президента. "Путин находится под давлением. Он должен был что-то объявить,… чтобы поддержать видимость силы", - отметил он.

Путин объявил частичную мобилизацию

Ранее в тот же день Путин выступил с обращением к гражданам страны и объявил о частичной мобилизации с целью "защиты нашей родины и целостности". При этом он сослался на решение самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также оккупационных властей Харьковской и Запорожской областей о проведении референдумов с целью присоединения к РФ. Соответствующий указ уже подписан, о решении проинформированы палаты Федерального собрания, мобилизация начинается уже в тот же день, сообщил Путин.

Он пообещал, что призыву будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходил службу в армии и имеет определенные военно-учетные специальности. При этом в опубликованном указе нет упоминания критериев и принципов мобилизации, а также разъяснений ее "частичного" характера.

Во свою очередь министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в рамках мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.

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