По истечению отведенного Израилю срока по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа США видят прогресс и пока не меняют свою политику. Гуманитарные организации оценивают ситуацию по-другому.

По истечению установленного правительством США срока для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа Белый дом пока не намерен ограничивать военную помощь Израилю. Об этом во вторник, 12 ноября, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, отвечая на вопрос журналистов в Вашингтоне. "Мы не установили, что Израиль нарушает законы США. Однако мы будем продолжать следить за этим", - пояснил Пател.

С момента выдвижения условий Израилю страна предприняла ряд встречных шагов, однако для достижения устойчивого прогресса необходимы дальнейшие меры, пишет dpa, уточняя, что согласно действующему в США так называемому "закону Лихи", запрещено оказывать военную помощь вооруженным силам, которые замешаны в серьезных нарушениях прав человека.

Жесткая критика со стороны гуманитарных организаций

Гуманитарные организации Oxfam и Save the Children подвергли Израиль критике за несоблюдение требований, ранее выдвинутых США. Согласно их совместному докладу, 800 тысяч человек живут "в условиях, близких к голоду". "Мы призываем правительство США немедленно признать, что Израиль нарушил свои обещания", - заявили они.

Израиль нарушает их "безнаказанно - с огромными человеческими жертвами для палестинских гражданских лиц в Газе", договорится в докладе. Там подчеркивается, что Израиль не только не выполнил поставленные США условия по поддержке гуманитарной помощи, но даже принял меры, которые резко ухудшили ситуацию в северной части сектора Газа. О том, что Израиль не выполнил требования США, утверждают восемь гуманитарных организаций, включая Oxfam и Save The Children.

По мнению правозащитников, блокада поставок помощи, авиаудары по жилым районам и отсутствие защиты гражданского населения в секторе Газа нарушают основные стандарты прав человека. Израиль отвергает эти обвинения и подчеркивает, что его операции соответствуют нормам международного права, пишет агентство dpa.

Израиль открыл еще один КПП для доставки помощи в сектор Газа

Незадолго до истечения установленного США срока Израиль открыл еще один пограничный пункт для доставки помощи в сектор Газа. По данным агентства AFP, КПП "Кисуфим" был открыт 12 ноября. Через него на палестинскую территорию были доставлены "продукты питания, вода и медикаменты", заявили представители ЦАХАЛ и израильское ведомство "Когат", ответственное за гражданское население на оккупированных территориях. "Открытие пограничного перехода "Кисуфим" на юге сектора Газа было призвано улучшить "масштабы и маршруты доставки помощи", говорится в их совместном заявлении.

В свою очередь недавно запрещенное в Израилес 2025 года Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и ряд других гуманитарных организаций назвали открытие "неадекватным" реальным потребностям населению сектора Газа, отмечает AFP. Поставки помощи в этот район находятся на "самом низком уровне за последние месяцы", утверждают в БАПОР.

США указали на возможность сокращения военной помощи Израилю

16 октября Вашингтон пригрозил, что, если в ближайшие 30 дней улучшений в этой области не будет, это может рассматриваться как нарушение закона США об оказании военной помощи. В таком случае военная поддержка Израиля со стороны Соединенных Штатов может быть сокращена, передавало агентство dpa.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны страны Ллойд Остин направили израильским властям письмо, в котором выразили "глубокую обеспокоенность" гуманитарной ситуацией в секторе Газа и потребовали от правительства Израиля принять "экстренные и долгосрочные меры" по ее улучшению. Какие конкретно последствия грозят Израилю, если он не прислушается к этому требованию, озвучено не было.

Военная поддержка Израиля

Несмотря на критику действий израильской армии, Вашингтон продолжает оказывать Израилю существенную военную помощь. Так, американские союзники приступили к размещению в ближневосточной стране системы ПВО Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD), сообщало dpa в середине октября. Она считается одной из самых современных в мире. Уточняется, что этот шаг США стал ответом на недавнюю массированную ракетную атаку на Израиль со стороны Ирана.

Положение гражданского населения в секторе Газа, где Израиль ведет войну с напавшей на это государство в октябре 2023 года террористической организацией ХАМАС, является плачевным. По данным подконтрольного ХАМАС палестинского министерства здравоохранения, в результате этой войны погибли уже более 42 000 человек, свыше 98 тысяч были ранены. Большая часть населения палестинских территорий вынуждена была бежать.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. Израильская армия проводит против него на юге Ливана военную операцию.