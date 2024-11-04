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ПолитикаИзраиль

Израиль официально сообщил ООН о запрете деятельности БАПОР

Сергей Ромашенко
4 ноября 2024 г.

В Израиле уверены, что в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам проник ХАМАС. Все усилия мирового сообщества добиться отмены запрета оказались безуспешными.

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Грузовик БАПОР с топливом для сектора Газа на израильском КПП
Грузовик БАПОР с топливом для сектора Газа на израильском КППФото: Gehad Hamdy/picture alliance/dpa

Израиль официально проинформировал ООН об имплементации принятого ранее решения о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР - UNRWA). Соответствующее уведомление содержится в посте, обнародованном на платформе Х постпредом Израиля в ООН Данни Даноном в понедельник, 4 ноября. К посту приложено письмо МИД Израиля.

В уведомлении говорится, что законопроект о запрете деятельности БАПОР вступит в силу через три месяца, а до тех пор Израиль будет "продолжать сотрудничество с международными партнерами, включая организации ООН, чтобы обеспечивать гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газа так, чтобы это не ставило под угрозу безопасность Израиля".

Обвинения Израиля в адрес БАПОР

Израиль обвиняет БАПОР в том, что некоторые из его сотрудников участвовали в масштабном нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Государство Израиль будет и впредь сотрудничать с гуманитарными организациями, но не с теми, которые "содействуют терроризму против нас", подчеркнул Данни Данон.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление, в котором указал, что любой перебой или приостановка в работе БАПОР будут иметь тяжелейшие последствия для миллионов палестинских беженцев. Постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд отметила, что "обвинения против сотрудников БАПОР были в начале года тщательно расследованы, и нет никаких снований для разрыва отношений с этим агентством".

Израильский кнессет неделю тому назад одобрил спорный законопроект о запрете деятельности БАПОР на израильской территории. Но это означает, что БАПОР не сможет работать и на палестинских территориях, поскольку Израиль контролирует пограничные КПП. Решение Израиля вызвало глубокую обеспокоенность в мировом сообществе. Совбез ООН призвал Израиль отменить решение о запрете деятельности БАПОР. Протест в связи с запретом БАПОР выразил также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену у ХАМАС остаются 97 захваченных граждан. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43,3 тыс. палестинцев и еще более 102 тысяч были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

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