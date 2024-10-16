США указали на возможность сокращения военной помощи Израилю

Вашингтон призывает Израиль улучшить защиту мирного населения в секторе Газа и Ливане. В противном случае это может являться нарушением закона США об оказании военной помощи другим странам.

Соединенные Штаты оказывают давление на Израиль с целью добиться улучшения положения мирного населения в зоне военных действий на Ближнем Востоке. Как пишет агентство dpa утром в среду, 16 октября, Вашингтон пригрозил, что, если в ближайшие 30 дней улучшений в этой области не будет, это может рассматриваться как нарушение закона США об оказании военной помощи. В таком случае военная поддержка Израиля со стороны Соединенных Штатов может быть сокращена.

Удар Израиля по территории больницы в секторе Газа

Кадры, изображающие атаку израильских ВС на территорию одной из больниц в секторе Газа, "ужасны", заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) при Белом доме США Джон Кирби. Речь идет о сообщениях , появившихся 14 октября и касающихся авиаудара Израиля по двору одной из больниц в центральном районе сектора Газа. Израильская сторона заявляет, что атаковала пункт командования террористической организации ХАМАС. Между тем агентство AP сообщает, что при этом ударе возник пожар в палаточном лагере с беженцами, в результате которого более двух десятков людей, в том числе дети, получили тяжелые ожоги. сообщается также о погибших среди мирного населения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны страны Ллойд Остин направили израильским властям письмо, в котором выразили "глубокую обеспокоенность" гуманитарной ситуацией в секторе Газа и потребовали от правительства Израиля принять "экстренные и долгосрочные меры" по его ее улучшению. При этом до сих пор не было заявлений на тему того, какие конкретно последствия грозят Израилю, если он не прислушается к этому требованию.

В Вашингтоне критикуют действия Израиля в Ливане

Правительство США раскритиковало также действия израильских военных в Ливане. "Мы четко донесли до Израиля, что мы отвергаем его практически ежедневные авианалеты на густонаселенные районы Бейрута", - подчеркнул Кирби. Он добавил, что у Израиля есть право проводить целенаправленные операции с целью уничтожения инфраструктуры радикального шиитского движения "Хезболлах", получающего поддержку Ирана и активно действующего в Ливане, однако при этом необходимо гарантировать защиту жизни и безопасность гражданского населения, миротворцев ООН и ливанских военных.

Утром 16 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла очередной удар по южному пригороду Бейрута Дахия. Как следует из заявления израильских военных, при этом был поражен стратегический подземный склад вооружений "Хезболлах".

Военная поддержка Израиля со стороны США

Несмотря на критику действий израильской армии, Вашингтон продолжает оказывать Израилю существенную военную поддержку. Так, американские союзники приступили к размещению в ближневосточной стране системы ПВО Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD), сообщает dpa. Она считается одной из самых современных в мире. Уточняется, что этот шаг США стал ответом на недавнюю массированную ракетную атаку на Израиль со стороны Ирана.

Положение гражданского населения в секторе Газа, где Израиль ведет войну с напавшей на это государство в октябре 2023 года террористической организацией ХАМАС, является плачевным. По данным подконтрольного ХАМАС палестинского министерства здравоохранения, в результате этой войны погибли уже более 42 000 человек, свыше 98 тысяч были ранены. Большая часть населения палестинских территорий вынуждена была бежать.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана. Агентство AFP со ссылкой на ливанских официальных лиц сообщает, что с 23 сентября в стране в результате боевых действий погибло более 1300 человек. По данным ООН, не менее 100 тысяч человек бежали из Ливана в соседнюю Сирию.