Белорусы в Варшаве: Не успокоимся, пока наши люди в тюрьмах

Более тысячи белорусов вышли 9 августа на акцию "Дзень салідарнасці" в Варшаве, посвященную третьей годовщине президентских выборов в Беларуси, с которых начались невиданные ранее репрессии. "Вся жизнь разделилась на до и после 2020 года", - говорили участники митинга.

"Все, чего мы хотели - честные выборы по закону"

Наталья уехала из Беларуси два года назад. На акции в Варшаве у нее бело-красно-белый флаг, с которым она выходила на протесты в Минске. "Меня ни разу не задерживали, так что я считаю мой флаг счастливым, - говорит она. - Но в августе 2021-го стали задерживать соседей, с которыми мы в чате обсуждали наши активности, и я решила не рисковать - вместе с детьми через Россию уехала в Польшу. Флаг прятала в детских игрушках, думала, там силовики его искать не станут".

На митинге звучали в том числе популярные в 2020 году лозунги: "Лукашенко в автозак!", "Не забудем, не простим". Участники призвали освободить незаконно осужденных: около 1500 человек в Беларуси признаны политзаключенными, однако правозащитники говорят, что на самом деле эта цифра гораздо выше - не всегда становится известно о политическом преследовании.

Политические требования к белорусскому режиму и ЕС

Оппозиционер Павел Латушко на акции заявил, что необходимо продолжать санкционное давление на режим. "Неужели мы, находясь на свободе, можем себе позволить замолчать? - обратился он к присутствующим. - К сегодняшней годовщине мы подошли с "подарками" для режима Лукашенко - три новых санкционных пакета, куда включены в том числе силовики и судьи, виновные в преследовании белорусов. Я хочу сказать им: вы ответите за все, что сделали, мы будем добиваться наказания для каждого".

Павел Латушко на акции в Варшаве Фото: DW

По словам оппозиционера, нужно стремиться к тому, что привлечь к ответственности виновных на национальном уровне. Пока Лукашенко у власти, это невозможно, поэтому сейчас нужно требовать включение в международный розыск участников репрессий и выдачу международного ордера на арест Александра Лукашенко.

Участники горячо поддержали слова политика о санкциях. "Я согласен с Латушко: Лукашенко должен понимать, что мы не успокоимся, пока наши люди в тюрьмах. Задача номер один - освобождение политзаключенных, - говорит Александр, который покинул Беларусь с семьей после начала войны в Украине. - Конечно, мы надеялись, что сможем победить быстрее, а сегодня уже три года с момента выборов. Но смириться мы не можем - тысячи невиновных в скотских условиях сидят за решеткой".

"Не просто сидят, но и умирают, - дополняет его супруга Ольга. - Поэтому сказать, что все закончилось, просто закрыть глаза на страдание людей, мы не можем".

Среди собравшихся были и наблюдатели, которые 9 августа 2020 года пытались попасть на участки, чтобы проследить за правильным подсчетом голосов. Алеся дежурила в школе на Грушевке в Минске. "Мы целый день сидели на улице у окна, считали избирателей буквально по головам, потому что на участок нас не пустили, - говорит она. - Конечно, наши цифры разошлись с официальными. Но я помню, как нас поддерживали избиратели: приносили еду, стулья, даже хлопали. Сегодня по спискам приходят и за наблюдателями, хотя все, чего мы хотели - честные выборы по закону".

"Лукашенко, ты за все ответишь"

Также участники акции выступили против войны в Украине. Павел Латушко подчеркнул, что на недавно прошедшей конференции "Новая Беларусь" участники четко зафиксировали, что будущее страны - в Европейском Союзе, новая власть должна отказаться от союза с Россией. Собравшиеся в Варшаве поддержали эти слова аплодисментами.

На акции выступила и польский депутат Малгожата Госиевска. Она заявила, что Польша поддерживает стремление белорусов к переменам, и резко осудила действия Лукашенко, назвав его террористом. Политик припомнила ему и репрессии против белорусов, и соучастие в войне, и поддержку российских наемников из ЧВК "Вагнер". "Ты ответишь за все, что сделал, - заявила она. - И не так, как думаешь - при помощи сегодняшних псевдосудий или прокуроров. Тебя ждет народный трибунал, как и Путина. Мы вместе победим в войне".

Белорусы встретили эти слова лозунгом "Мінск і Варшава - супольная справа". По подсчетам исследовательского центра BEROC, за последние два года в Польшу перебралось до 111 тысяч белорусов. И если раньше люди уезжали на заработки или по карте поляка, то сейчас преобладает политическая и экономическая миграция.

Акции белорусской оппозиции прошли также в Литве, Грузии, Чехии, Швейцарии, Великобритании, США.

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