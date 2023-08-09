  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаПольша

Более тысячи белорусов вышли на акцию в Варшаве

Екатерина Венкина | Татьяна Гаргалык | Дарья Бернштейн
13 мин. назад

Участники акции "Дзень салідарнасці" в Варшаве выступили против войны в Украине и призвали освободить политзаключенных в Беларуси. По оценкам корреспондентки DW, к мероприятию присоединились более тысячи митингующих.

https://p.dw.com/p/4Uyn2
Акция в Варшаве
Акция солидарности с белорусским демократическим движением в ВаршавеФото: DW

Более тысячи митингующих вышли в среду, 9 августа, на акцию "Дзень салідарнасці" в Варшаве, посвященную третьей годовщине президентских выборов в Беларуси, которые в ЕС считают сфальсифицированными, и последующим протестам и репрессиям.

На митинге звучали, в том числе популярные в 2020 году лозунги: "Лукашенко в автозак!", "Не забудем, не простим", сообщила корреспондентка DW. Участники выступили против войны в Украине и призвали освободить незаконно осужденных. По оценкам правозащитников, около 1500 человек в Беларуси признаны политзаключенными.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко на акции заявил, что необходимо продолжать санкционное давление на режим и требовать выдачу международного ордера на арест Александра Лукашенко.

Акция в Гданьске

Андрей Хаданович
Андрей ХадановичФото: DW

Аналогичная акция состоялась и в Гданьске. Участники прошли от исторического центра города к Европейскому центру солидарности. Акция собрала, по оценкам корреспондентки DW, около 500 человек. В митинге принял участие белорусский поэт Андрей Хаданович.

Мероприятия прошли также в Литве, Грузии, Чехии, Швейцарии, Великобритании, США.

Тихановская: Мы никуда не уйдем

На митинге в Вильнюсе выступила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, сообщил белорусский интернет-портал Zerkalo.io ("Зеркало").

"Мы можем гордиться нашим народом. Наш народ продемонстрировал волю к свободе, - отметила она. - И за три года эта воля никуда не делась. Несмотря на репрессии. Несмотря на массовую вынужденную эмиграцию... И я хочу сказать нашим врагам: мы никуда не уйдем".

Ранее в беседе с DW экс-кандидат в президенты Беларуси Тихановская подчеркнула: "Украине нужно победить, и она победит, и тогда для белорусов откроется новое окно возможностей".

Смотрите также:

Как полк Калиновского готовится освобождать Беларусь

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Светлана Тихановская: ЧВК "Вагнер" в Беларуси - это еще одно предательство со стороны Лукашенко

Светлана Тихановская: ЧВК "Вагнер" в Беларуси - это еще одно предательство со стороны Лукашенко

В достижении договоренности об условиях прекращения мятежа особую роль, предположительно, сыграл Александр Лукашенко. Однако данная история на этом не закончилась. Представителей белорусской оппозиции крайне встревожило решение Лукашенко принять организовавших мятеж Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер". Светлана Тихановская резко критично оценивает последствия приема наемников для Беларуси.
Политика28 июня 2023 г.03:53 мин.
external

Граница закрывается: к чему Лукашенко готовит Беларусь?

Граница закрывается: к чему Лукашенко готовит Беларусь?

Зачем белорусские власти ввели усиленный контроль на границе? Как белорусам безопасно выехать из страны или вернуться домой? К чему ведет изоляция Беларуси со стороны соседей? Обсудили в новом выпуске ток-шоу "В самую точку".
Политика9 июня 2023 г.43:59 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

Война, день 532-й: Взрыв в Сергиевом Посаде и другие события

Политика2 ч. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Страшный ущерб наводнения в Словении

Страшный ущерб наводнения в Словении

Катастрофы4 ч. назад02:32 мин.
Светлана Тихановская на участке для голосования на президентских выборах в Беларуси, 9 августа 2020 года

Светлана Тихановская: Буду работать, пока есть силы

Светлана Тихановская: Буду работать, пока есть силы

Политика19 ч. назад
Место раскопок в Кельне

Археологи нашли в Кельне античную баню

Археологи нашли в Кельне античную баню

Туризм14 ч. назад
Британский и украинский флаги на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне

Новые британские санкции и другие итоги 531-го дня войны

Новые британские санкции и другие итоги 531-го дня войны

Конфликты8 августа 2023 г.
Жилой дом в Покровске после ракетного удара российских военных

Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска

Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска

Конфликты8 августа 2023 г.7 фото
Карикатура - карикатурный Владимир Мединский пишет ручкой в "Учебнике истории" и говорит: "Сейчас мы все обнулим и перепишем"

Мединский переписал историю, или Обнуление учебника

Мединский переписал историю, или Обнуление учебника

Политика8 августа 2023 г.
На главную страницу