Более тысячи белорусов вышли на акцию в Варшаве

Участники акции "Дзень салідарнасці" в Варшаве выступили против войны в Украине и призвали освободить политзаключенных в Беларуси. По оценкам корреспондентки DW, к мероприятию присоединились более тысячи митингующих.

Более тысячи митингующих вышли в среду, 9 августа, на акцию "Дзень салідарнасці" в Варшаве, посвященную третьей годовщине президентских выборов в Беларуси, которые в ЕС считают сфальсифицированными, и последующим протестам и репрессиям.

На митинге звучали, в том числе популярные в 2020 году лозунги: "Лукашенко в автозак!", "Не забудем, не простим", сообщила корреспондентка DW. Участники выступили против войны в Украине и призвали освободить незаконно осужденных. По оценкам правозащитников, около 1500 человек в Беларуси признаны политзаключенными.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко на акции заявил, что необходимо продолжать санкционное давление на режим и требовать выдачу международного ордера на арест Александра Лукашенко.

Акция в Гданьске

Андрей Хаданович Фото: DW

Аналогичная акция состоялась и в Гданьске. Участники прошли от исторического центра города к Европейскому центру солидарности. Акция собрала, по оценкам корреспондентки DW, около 500 человек. В митинге принял участие белорусский поэт Андрей Хаданович.

Мероприятия прошли также в Литве, Грузии, Чехии, Швейцарии, Великобритании, США.

Тихановская: Мы никуда не уйдем

На митинге в Вильнюсе выступила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, сообщил белорусский интернет-портал Zerkalo.io ("Зеркало").

"Мы можем гордиться нашим народом. Наш народ продемонстрировал волю к свободе, - отметила она. - И за три года эта воля никуда не делась. Несмотря на репрессии. Несмотря на массовую вынужденную эмиграцию... И я хочу сказать нашим врагам: мы никуда не уйдем".

Ранее в беседе с DW экс-кандидат в президенты Беларуси Тихановская подчеркнула: "Украине нужно победить, и она победит, и тогда для белорусов откроется новое окно возможностей".

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