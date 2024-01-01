Бельгия заняла пост страны-председателя Совета ЕС

Перед новым председателем Совета ЕС стоят такие нерешенные вопросы, как долгосрочный бюджет Евросоюза и финансирование дальнейшей помощи Украине.

К Бельгии в понедельник, 1 января, перешло право председательствовать в Совете Европейского Союза - западноевропейская страна сменяет на этом посту Испанию в ходе запланированной ротации, происходящей раз в шесть месяцев.

В ближайшие недели предстоит прояснить такие вопросы, как долгосрочный бюджет ЕС и финансирование дальнейшей помощи Украине. Во время председательства Испании в Совете ЕС, которое завершилось 31 декабря 2023 года, соглашение по этому вопросу не было достигнуто.

Представители Бельгии будут председательствовать на многочисленных предстоящих саммитах и выступать посредниками в случае возникновения разногласий между другими странами ЕС. При этом на июнь назначены выборы в Европарламент, что может осложнить председательство Бельгии в связи с проведением избирательных кампаний. Кроме того, помимо европейских выборов, одновременно в самой Бельгии будет избираться новый парламент.

Бельгия отдаст Украине 1,7 млрд евро налогов с активов РФ

Бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо 11 октября сообщил, что Бельгия первой в мире начала использовать замороженные активы РФ на благо Украины. Королевство создало Фонд в поддержку Украины, куда передаст в общей сложности 1,7 млрд евро налогов на прибыль, полученную с российских активов на территории страны в 2022-2024 годах.

Смотрите также: