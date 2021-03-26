Беларусь не будет транслировать "Евровидение-2021"

Государственное телевидение Беларуси в этом году не будет транслировать песенный конкурс "Евровидение". В его программе передач такой строчки нет. На это обратили внимание журналисты "Еврорадио" в понедельник, 17 мая. Всем белорусам, желающим посмотреть конкурс, они напомнили, что трансляцию этого шоу можно посмотреть в интернете, в том числе на официальном канале "Евровидения".

В 2021 году Беларусь не принимает участие в песенном конкурсе по решению его организатора, Европейского вещательного союза (ЕВС). Песня группы "Галасы ЗМеста", которая должна была представлять республику, нарушает правила конкурса и может повредить репутации "Евровидения", объяснили в ЕВС. Группа подавала заявки на участие дважды. В первый раз ЕВС счел, что песня "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Минск попросили либо изменить текст, либо предложить новую песню, но это не привело к иному результату.

Глава белорусского госмедиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Иван Эйсмонт назвал решение ЕВС политически мотивированным и заявил, что группа "Галасы ЗМеста" "вошла в историю", а "Беларусь выиграла это "Евровидение".

Критика протестующих в Беларуси

Музыканты группы "Галасы ЗМеста" не скрывают симпатий к режиму правящего в Беларуси Александра Лукашенко и во многих песнях прямо или косвенно язвят над оппонентами белорусских властей.

Конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Планируется, что исполнители смогут выступить в Нидерландах при соблюдении всех мер по борьбе с распространением коронавируса.

Россию представит уроженка Душанбе Манижа Сангин, выступающая под псевдонимом Manizha, с песней "Русская женщина".

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