Беларусь не будет транслировать "Евровидение-2021"

Государственное телевидение Беларуси в этом году не будет транслировать песенный конкурс "Евровидение". В его программе передач такой строчки нет. На это обратили внимание журналисты "Еврорадио" в понедельник, 17 мая. Всем белорусам, желающим посмотреть конкурс, они напомнили, что трансляцию этого шоу можно посмотреть в интернете, в том числе на официальном канале "Евровидения".
В 2021 году Беларусь не принимает участие в песенном конкурсе по решению его организатора, Европейского вещательного союза (ЕВС). Песня группы "Галасы ЗМеста", которая должна была представлять республику, нарушает правила конкурса и может повредить репутации "Евровидения", объяснили в ЕВС. Группа подавала заявки на участие дважды. В первый раз ЕВС счел, что песня "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Минск попросили либо изменить текст, либо предложить новую песню, но это не привело к иному результату.
Глава белорусского госмедиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Иван Эйсмонт назвал решение ЕВС политически мотивированным и заявил, что группа "Галасы ЗМеста" "вошла в историю", а "Беларусь выиграла это "Евровидение".
Критика протестующих в Беларуси
Музыканты группы "Галасы ЗМеста" не скрывают симпатий к режиму правящего в Беларуси Александра Лукашенко и во многих песнях прямо или косвенно язвят над оппонентами белорусских властей.
Конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Планируется, что исполнители смогут выступить в Нидерландах при соблюдении всех мер по борьбе с распространением коронавируса.
Россию представит уроженка Душанбе Манижа Сангин, выступающая под псевдонимом Manizha, с песней "Русская женщина".
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Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Самая успешная страна: вопрос счета
Наибольшее число побед на счету Ирландии: страна семь раз занимала первое место, а Дублин семь раз становился местом проведения финала. На втором месте - Швеция (шесть побед). На третьей строчке по числу побед оказались сразу три страны - Великобритания, Франция, Люксембург (пять первых мест). Россия становилась победителем один раз, Украина и Германия - по два раза каждая.
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Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Самый "признанный" победитель
Ситуация, когда всем, ну просто всем ясно - "Это лидер!" - на "Евровидении" случается не так уж часто. Но случается! Самым уверенным победителем за всю историю конкурса стал в 2009 году в Москве Александр Рыбак, представлявший Норвегию и набравший 367 пунктов - почти в два раза больше, чем ближайшая конкурентка, занявшая второе место исландка Йоханна.
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Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Рекорд по числу последних мест…
…принадлежит Норвегии! Скандинавская страна и ветеран "Евровидения", Норвегия не только три раза одерживала победу, но и 11 раз оказывалась на последнем месте. В 1970 году Норвегия (вместе с соседями Швецией и Финляндией, а также Австрией и Португалией) бойкотировала конкурс в знак протеста против системы подсчета голосов (на снимке - Маргарет Бергер, завоевавшая четвертое место в 2013 году).
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Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Рекорд по числу участий
…а именно, 60 - на счету Германии! Страна пропустила лишь один конкурс, в 1996 году, когда певец Леон (Leon) не убедил международное жюри и не был допущен к участию в финале. Немцы 34 раза прорывались в топ-десятку, но побеждали лишь дважды: в 1982 году первое место заняла 17-летняя Николь (Nicole) с песней "Немного мира" (фото), в 2010 году победа досталась 19-летней Лене (Lena Meyer-Landrut).
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Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
"Примелькавшиеся лица" конкурса
Для большинства участников "Евровидения" конкурс становится пусть и ярким, но единичным явлением в их биографии. Но некоторые исполнители пытались штурмовать "песенный Олимп" по два, три, а то и четыре раза! Так, бельгийский певец Фуд Леклерк принимал участие в конкурсе в 1956, 1958, 1960 и 1962 годах. В последний раз он поставил рекорд: первым за всю историю "Евровидения" получил ноль пунктов!
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Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Ральф Зигель: "композитор-рецидивист"
Феномен "Евровидения" - немецкий композитор Ральф Зигель (Ralph Siegel). Песни Зигеля участвовали в конкурсе 24 раза! С разной степенью успеха: его перу принадлежит как песня-победитель 1982 года "Немного мира" или легендарный "Чингисхан" в 1979 году, так и целый ряд провальных номеров последних лет. Например, "Maybe", с которым Валентина Монетта (Сан-Марино) заняла в 2014 году 24-е место.
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Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Чемпионы по чудачествам
Чего только мы не видели на сцене "Евровидения": и косматые монстры "Lordi", и Верка Сердючка со звездой на голове, не говоря уже о бородатой красавице Кончите Вурст… И все-таки чемпионом по абсурдности выступления следует признать поющего индюка Дастина, кривлявшегося под техно-ритмы в 2008 году от имени Ирландии. Истинные поклонники "Евровидения" сочли это плевком в их трепетные души.
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Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
Рекордное число участников
Сегодня трудно в это поверить, но в первом конкурсе в 1956 году принимало участие всего семь стран! В 2008 году в Белграде, где победу одержал Дима Билан, их было 43. Рекорд повторили в 2011 году в Дюссельдорфе. И это могло бы произойти и в Стокгольме, если бы меньше, чем за месяц до финала, Румынию не сняли бы за неуплату.
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Рекорды песенного конкурса "Евровидение"
"Евровидению" все возрасты покорны
Самым юным участником "Евровидения" считается мальчик Жан-Жак, участвовавший в конкурсе 1969 года в неполные 12 лет с песней "Маман, маман". Самой молодой победительницей стала в 1986 году тринадцатилетняя бельгийка Сандра Ким. Самым старшим участником конкурса считается "дедушка Эмиль". Швейцарец Эмиль Рамзауэр рискнул дебютировать в 95 лет, но дальше национального полуфинала не прошел.
Автор: Анастасия Буцко