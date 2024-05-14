Байден обвинил Японию в ксенофобии. Так ли это?

Высказывания Джо Байдена по поводу иммиграционной политики Токио вызвали протест у правительства Японии. Жители страны также не согласны с президентом США. Как относятся к иммигрантам в Японии?

Дипломатический шторм разразился после выступления президента США Джо Байдена на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании вечером 1 мая. "Одна из причин роста нашей экономики - это вы и многие другие. Потому что мы приветствуем иммигрантов", - сказал Байден, обращаясь к избирателям азиатского происхождения. "Почему Китай так сильно застопорился в экономическом развитии? Почему у Японии проблемы? Почему у России или у Индии? Потому что они ксенофобы, они не хотят иммигрантов", - добавил он.

Представители Белого дома позже пытались оправдать значение этих слов, заявляя, что таким образом президент подчеркивал значимость открытой иммиграционной политики, противопоставляя экономическое положение названных стран тому, которое сложилось в США как нации иммигрантов.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече в Белом доме в 2023 году Фото: Mandel Ngan/AP Photo/picture alliance

Японское правительство официально выразило "разочарование" в связи с высказываниями Байдена. По дипломатическим каналам Токио проинформировал Белый дом, что они не были основаны на "верном понимании" политики Японии, цитирует издание Kyodo News слова правительственного чиновника. Многие жители страны также выразили несогласие с выбором слов президента США и были расстроены тем, что Байден поставил ее в один ряд с Россией и Китаем: двумя странами, которые обвиняются в нарушении прав человека и исторически имеют напряженные дипломатические отношения с Японией.

Отмечалось, что в прошлом году Япония предоставила въезд большему количеству беженцев, чем когда-либо, а многие иностранные граждане успешно интегрировались в японское общество. К тому же, по их словам, туристов также неизменно встречали радушием. Однако среди граждан Японии были и те, кого этот комментарий заставил всерьез задуматься о политике страны в отношении лиц, ищущих убежища, малом количестве беженцев и потенциально дискриминационных проверках иностранных граждан.

Многие жители Японии поддерживают политику правительства по выдаче большего количества виз для квалифицированных рабочих Фото: Alessandro Di Ciommo/NurPhoto/picture alliance

Ксенофобия усугубит демографический кризис

Афроамериканец Малкольм Адамс, проживший в Японии 48 лет, не поддерживает выраженную Байденом позицию. По его мнению, Япония столкнулась с демографическим кризисом на фоне общего старения населения и низкой рождаемости. Теперь страна постепенно открывается для иностранных работников, чтобы удовлетворить нехватку рабочей силы. "Исторически Япония на самом деле придерживалась строгой иммиграционной политики, но следует признать значительные успехи последних лет в том, что касается приема и размещения иностранных рабочих. Эта страна развивается, и ее усилия по решению демографических проблем заслуживают скорее похвалы, чем критики", - сказал он DW.

Бизнесмен из Токио Кен Като также не согласился с высказываниями президента США. По его словам, "Япония одна из самых гостеприимных стран в мире, что полностью противоположно сказанному Байденом". Кроме того, он отметил, что Япония исторически приветствовала иностранные идеи, открывшись внешнему миру после Реставрации Мэйдзи, начавшейся в 1868 году.

Японская полиция против иностранцев?

Сотрудник японского офиса Human Rights Watch Теппеи Касаи назвал "совершенно беспочвенным" утверждение Байдена о том, что Япония в целом является недружелюбной по отношению к иностранцам страной. Однако он согласился, что в отдельных областях японское общество действительно можно считать менее лояльным иностранцам. По некоторым данным, иностранцам может быть сложно арендовать недвижимость, поскольку японские домовладельцы неохотно принимают арендаторов из-за границы.

Япония столкнулась с демографическим кризисом на фоне общего старения населения и низкой рождаемости Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

В апреле бывший полицейский из западной Японии заявил в прессе, что ему было приказано "прицельно допрашивать иностранцев и проверять их регистрационные карточки, а также обыскивать на предмет наркотиков, ножей или еще чего-либо незаконного". Кроме того, по его словам, один месяц в году отводился "облавам на иностранцев". Правительство и полиция Японии категорически отрицают эту информацию, тем не менее, следственные органы начали расследование в связи с этими обвинениями.

"Важно раличать проблемную политику государства и общее мнение населения", - говорит Касаи. Правительственный опрос, проведенный в 2020 году, показал, что 20% респондентов готовы принимать беженцев "более активно", а 57% опрошенных сказали, что готовы принимать беженцев "с осторожностью".

Как меняется отношение к иммиграции в Японии

Так или иначе, попасть в Японию непросто. Издание The Japan Times, ссылаясь на данные Министерства юстиции, сообщило, что в 2023 году страна предоставила статус беженца рекордному количеству заявителей: было одобрено 303 прошения на получение убежища из 13823. В 2022 году соответствующие документы получили только 202 человека. К тому же в Японии практикуется практика длительного содержания под стражей мигрантов, ожидающих получения убежища, и их депортация.

Плакат против дискриминации иностранных работников на демонстрации в Японии в 2019 году Фото: Richard Atrero de Guzman/NurPhoto/picture alliance

Опрос, проведенный в апреле газетой Asahi Shimbun, показал, что 62% жителей страны поддерживают политику правительства по выдаче большего количества виз для квалифицированных рабочих. Это значительно больше, чем в при предыдущем опросе в 2018 году, когда к увеличению числа виз гастарбайтерам положительно отнеслись лишь 44 процента японцев. Однако некоторые в стране по-прежнему не поддерживают увеличение масштабов иммиграции.

По мнению Кена Като, политика, к которой призывает Джо Байден, не сработала в других странах. Он также сомневается, что Японии нужно большее количество иностранных рабочих, поскольку считает, что через десятилетие или два искусственный интеллект, робототехника и другие технологии разовьются до такой степени, что решат трудовые проблемы.

"Я не считаю это ксенофобией, это просто разумная политика", - добавил бизнесмен. И, похоже, многие японцы разделяют это мнение.