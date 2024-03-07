ООН: В 2023 году погибло самое больше количество мигрантов

2023 год стал самым тяжелым по количеству мигрантов, погибших во всем мире. Проект "Пропавшие мигранты" зарегистрировал 8565 смертей - это почти на полтысячи больше, чем предыдущий максимальный показатель 2016 года.

В 2023 году на миграционных маршрутах по всему миру погибло самое большое число людей с начала сбора данных в 2014 году. Проект "Пропавшие мигранты" Международной организации ООН по миграции (МОМ) зарегистрировал в общей сложности 8565 погибших - это на 20 процентов больше, чем годом ранее, сообщила МОМ в среду, 6 марта. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в 2016 году (8084 смертей).

При этом около половины всех погибших мигрантов утонули, девять процентов погибли в результате автомобильных аварий и семь процентов - в результате насилия.

Средиземное море - самый опасный миграционный маршрут

В общей сложности с момента запуска проекта "Пропавшие мигранты" 10 лет назад зафиксирована смерть более 63 700 человек, почти половина из них - вСредиземноморье. Согласно этим данным, Средиземное море по-прежнему остается самым опасным миграционным маршрутом - за прошлый год там погибли по меньшей мере 3129 человек, а за чуть более двух месяцев 2024 года - уже 254 мигранта.

МОМ подчеркивает, что реальные цифры могут быть значительно выше, поскольку в статистику заносятся только подтвержденные случаи гибели. Если, например, судно, занимающееся незаконной перевозкой мигрантов, отходит от берега ночью и впоследствии нигде не появляется, то смерть людей остается незадокументированной.

Не менее сложно обнаруживать случаи смерти в опасном коридоре джунглей между Колумбией и Панамой, которым следуют многие мигранты из Южной Америки.

Проект МОМ "Пропавшие мигранты" был запущен в 2014 году после двух кораблекрушений у побережья итальянского острова Лампедуза в Средиземном море, приведших к многочисленным жертвам.

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