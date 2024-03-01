Япония расширила санкции в отношении России

Правительство Японии расширило санкционные списки в отношении России из-за российской агрессии в Украине, внеся туда 12 физических лиц и 36 организаций. Об этом говорится в сообщении японского кабмина, опубликованного в пятницу, 1 марта. Токио также ужесточил ограничения на импорт российских алмазов непромышленного использования, запретив их поставки из третьих стран.

Согласно опубликованному списку, персональные санкции, предусматривающие заморозку активов в случае их обнаружения, были введены, в частности, в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгения Дитриха, директора "Артека" Константина Федоренко, начальника штаба регионального отделения "Юнармии" в аннексированном Севастополе Владимира Коваленко. Кроме того, Япония ввела персональные санкции против Артема Усса, сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса. В прошлом году Усс-младший сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

Власти Японии также внесли в санкционные списки "Тинькофф банк" и ряд предприятий и организаций: "Авиадвигатель", "Аэроскан", "Нева электроника", концерн "Калашников", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", "Базальт", Объединенная судостроительная корпорация, "Ангстрем", НПО "Аврора", "Импульс", КБ "Новатор", ФГУП "Атомфлот", АО "ГТЛК".

Санкции предусматривают экспортные ограничения и заморозку активов. Они вступят в силу 31 марта.

Поддержка Украины остается одним из приоритетов японского правительства

О намерении вести дополнительныесанкции в отношении России премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил в ходе онлайн-саммита "Группы семи" (G7) 25 февраля. Он указал, что сейчас важно проявить солидарность с Украиной, поскольку на полях сражений сложилась тяжелая ситуация и боевые действия затянулись. Японский премьер заверил, что поддержка Украины останется одним из приоритетов его кабинета в текущем году.

Санкции Японии из-за российской агрессии в Украине затрагивают уже более 1 тысячи человек и свыше 120 организаций из России. Помимо этого, Япония утвердила список запрещенных к экспорту в РФ товаров и технологий, в котором уже находятся порядка 800 наименований.

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