РФ не продлит соглашение с Японией о ядерном оружии

МИД России объяснил отказ продлевать соглашение с Японией тем, что она среди прочего поддерживает санкции против РФ.

Россия намерена прекратить действие соглашения между правительствами РФ и Японии "о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия". Заявление об этом было опубликовано во вторник, 28 ноября, на официальном сайте МИД РФ. Согласно документу, Москва 21 ноября уведомила японскую сторону о нежелании продлевать соглашение и по истечении шести месяцев с даты уведомления, то есть 21 мая 2024 года, оно прекратит свое действие.

Причинами решения Москвы МИД РФ называет "откровенно антироссийскую политику" администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды, "включая реализацию санкционных и иных мер, нацеленных на нанесение ущерба России". Кроме того, Москва обвиняет Токио в "наращивании военной активности у дальневосточных рубежей" РФ и называет Японию "недружественным государством".

РФ продолжает выход из международных соглашений по ЯО

Соглашение, заключенное между Москвой и Токио в 1993 году, предусматривало помощь Японии в ликвидации ядерного оружия, которое Россия обязалась сократить в рамках других международных договоренностей, ограничивающих распространение ЯО.

К таким соглашениям можно отнести Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В начале ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, отзывающий ратификацию этого договора со стороны РФ. Москва мотивировала свое решение тем, что договор не был ратифицирован США.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия также прекратила допуск инспекторов США на свои ядерные объекты, который осуществлялся в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснял это отсутствием "взаимного доверия" между Москвой и Вашингтоном.

ЕС осуждает "пренебрежение" Россией обязательствами по ЯО

Отзыв Москвой ратификации ДВЗЯИ - это пренебрежение Россией ее же обязательствами в отношении международной архитектуры безопасности и подрыв международных усилий по нераспространению ядерного оружия, заявлял глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, этот "шаг назад" усугубляется статусом РФ как постоянного члена Совета Безопасности ООН".

Отказом Москвы от следования международным обязательствам мировое сообщество называло и размещение тактического ядерного оружия РФ в Беларуси, о котором сообщалось летом 2023 года. Эти намерения Кремля раскритиковал даже Китай - традиционный сторонник РФ.

На фоне отзыва ратификации ДВЗЯИ Россия провела в октябре тренировку "массированного ядерного удара" по целям противника. Подобные маневры РФ отрабатывала и в октябре 2022 года, на фоне угроз Москвы о возможном применении ядерного оружия в связи с ведением войны против Украины. На Западе подобные высказывания Путина назвали желанием Кремля "создать несуществующие угрозы", чтобы ослабить поддержку Украины союзниками.

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