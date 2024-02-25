Япония анонсировала новые санкции против России

Премьер Японии объявил о намерении расширить санкции против граждан и организаций РФ в связи с войной в Украине. По словам Фумио Кисиды, поддержка Киева останется одним из приоритетов Токио в 2024 году.

Япония планирует ввести дополнительные санкции в отношении российских граждан и организаций в связи с продолжающейся войной, развязанной Россией в Украине. Об этом объявил в ходе саммита "большой семерки", прошедшего в онлайн-формате, премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает в воскресенье, 25 февраля, Японская вещательная корпорация NHK.

По сообщению иновещательной компании NHK World , Кисида заявил, что сейчас важно проявить солидарность с Украиной, поскольку на полях сражений сложилась тяжелая ситуация и боевые действия затянулись. Японский премьер заверил, что поддержка Украины останется одним из приоритетов его кабинета в текущем году.

В начале онлайн-встречи к лидерам "Группы семи" присоединился украинский президент Владимир Зеленский.

"Мы по-прежнему убеждены, что можем обеспечить победу народа Украины в борьбе за свое будущее и помочь создать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир", - говорится в заявлении лидеров стран "большой семерки". Они пообещали принять меры для снижения доходов России, в том числе от торговли энергоресурсами, а также ввести санкции против третьих стран, которые материально поддерживают РФ.

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