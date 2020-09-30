Байден и Харрис - политический дуэт против Трампа

Вначале они были конкурентами. Оба хотели стать кандидатами на пост президента США от Демократической партии. В конце июля 2019 года на первых телевизионных дебатах Камала Харрис и Джо Байден нападали друг на друга. Сенатор от Калифорнии критиковала бывшего вице-президента за его политику в 1970-х годах. Тогда Байден был сенатором от штата Делавэр. По словам Харрис, в то время он поддерживал американских сенаторов, которые хотели препятствовать совместному обучению чернокожих и белых американских школьников. Одной из таких школьниц была и Харрис.

Джо Байден присягает американскому народу, становясь сенатором от штата Делавэр

Упрек в адрес Джо Байдена состоял в том, что он был против программы "десегрегационных перевозок" чернокожих школьников на автобусах в учебные заведения, находившиеся в престижных районах с преимущественно белым населением.

Харрис, которая была учасницей этой программы и ездила на автобусе в школу в другой район, заявила, что в дальнейшем это помогло ей в успешной карьере. "Если бы в тот момент я была сенатором, мы придерживались бы совершенно разных позиций", - сказала она Байдену. В ответ тот возразил, что выступал не против подобных перевозок, а против навязывания этой инициативы местным властям федеральными.

Зачем Байден и Харрис нужны друг другу

Американские СМИ бурно обсуждали эту дискуссию, но в итоге пришли к выводу, что позиции Байден и Харрис не так уж и отличаются. И это никак не должно помешать Джо Байдену выбрать Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты США . Напротив - своим решением Байден лишь докажет, что не боится критики и не требует слепой лояльности, в отличие от своего оппонента, кандидата от Республиканской партии, нынешнего президента США Дональда Трампа.

Джо Байден и Камала Харрис во время первых телевизионных дебатов

Хотя у Байдена и Харрис, на первый взгляд, не так много общего, они составляют прекрасный дуэт, если говорить об их политических программах. Основные их темы - экономика, охрана окружающей среды, образование, социальная справедливость - положительно воспринимаются большим числом избирателей.

Тандем Байден и Харрис нравился многим демократам еще в то время, когда сенатор от Калифорнии сама хотела стать кандидатом в президенты США. Конгресмен Лэйси Клэй от штата Миссури в мае 2019 года сказал журналу Politico, что Харрис стала бы счастливым билетом для демократов. Так думал не только он. Но представить чернокожую женщину в качестве кандидата в президенты могли не все, а вот в качестве оппонента Байдену - многие. Даже те избиратели, которые были не в восторге от самого Байдена, в паре с Харрис готовы поддержать его.

Два разных менталитета, два разных взгляда

Харрис и Байден - интересный политический дуэт: опыт и традиционализм 77-летнего Байдена уравновешивается современными взглядами 55-летней Харрис, выросшей в семье с индийско-ямайскими корнями. Подобное сочетание в американской политике встречается все реже, поскольку представители этнических меньшинств занимают высокие политические посты значительно реже белых американцев.

Кроме того, в этом дуэте представлены менталитеты двух совершенно разных регионов США. Байден провел детство и юность в Пенсильвании и Делавэре на восточном побережье Атлантического океана. Его родителям нередко приходилось бороться за то, чтобы сохранить принадлежность к среднему классу. Харрис, дочь мигрантов, уроженка калифорнийского западного побережья, где ее родители познакомились в ходе демонстраций против войны во Вьетнаме.

Камала Харрис на гей-параде в Сан-Франциско

И Байден, и Харрис учились на юридическом факультете, но если Байден рано ушел в политику и в возрасте 29 лет уже был сенатором, то Харрис вначале сделала карьеру адвоката, после чего стала генеральным прокурором Калифорнии, а затем - сенатором от Калифорнии. Но к тому моменту Байден и Харрис уже были знакомы. Сын Байдена Бо был генеральным прокурором в Делавэре и в 2011 году сотрудничал с Харрис, пытаясь привлечь к ответственности крупные банки в связи с кризисом в сфере недвижимости. Бо Байден умер в 2015 году от рака мозга. Но его высокое мнение о Харрис повлияло на решение его отца баллотироваться вместе с ней.

Если Джо Байден победит, Харрис станет первой в истории США женщиной - вице-президентом и первым темнокожим американским политиком на этом посту. Ее работа, среди прочего, будет заключаться в том, чтобы обеспечивать поддержку Байдену и отражать критику в его адрес. А Байден, в свою очередь, своей верой в Камалу Харрис, возможно, создаст прецедент, открывающий представителям и представительницам этнических меньшинств путь в большую политику. И он в полной мере осознает символическое значение своего выбора.

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