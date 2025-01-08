Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Казань

Казань стала одиннадцатым российским городом, в который компания AZAL прекратила полеты после крушения ее самолета в Казахстане. Этот шаг объясняется соображениями безопасности.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) на неопределенный срок приостановила рейсы из Баку в Казань и обратно. Об этом перевозчик сообщил в соцсетях в среду, 8 января, объяснив свое решение тем, что в последнее время над Казанью регулярно закрывается воздушное пространство.

Согласно этому сообщению, прекращение полетов в столицу Татарстана призвано "обеспечить безопасность полетов". "AZAL продолжает внимательно следить за текущей ситуацией и будет информировать пассажиров о любых изменениях", - отметили в компании.

Казань стала уже одиннадцатым российским городом, с которым Azerbaijan Airlines приостановила авиасообщение, после того как 25 декабря 2024 года ее самолет Embraer 190 был, по всей видимости, подбит над Грозным системой ПВО во время атаки дронов и разбился вблизи города Актау в Казахстане. Вскоре после крушения AZAL из соображений безопасности отменила рейсы во Владикавказ, Волгоград, Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Сочи и Уфу.

Прекращение рейсов зарубежных авиакомпаний в Россию

О временном прекращении полетов в ряд городов России, преимущественно на юге страны, объявили и некоторые другие зарубежные авиакомпании, в частности израильская El Al, FlyDubai из ОАЭ, казахстанская Qazaq Air, "Туркменские авиалинии" а также крупнейший сербский авиаперевозчик Air Serbia.

Сразу после крушения самолета AZAL источники Euronews и Reuters в правительстве Азербайджана сообщили, что причиной катастрофы была российская зенитная ракета, выпущенная в ходе отражения атаки беспилотников над Грозным. Боеприпас взорвался рядом с самолетом, повредив его обшивку. Экипаж запросил экстренную посадку, но ни один российский аэропорт не дал разрешения на посадку. В итоге самолет направился через Каспийское море в Актау.

Возмущение в руководстве Азербайджана

На борту самолета Embraer 190 компании AZAL, летевшего из Баку в Грозный, находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, а 29 выжили.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет AZAL был поврежден "в результате обстрела с земли" на территории РФ. Он также отметил, что некоторые российские должностные лица пытались скрыть факт обстрела самолета средствами ПВО, что, по его словам, является попыткой "замять вопрос".

По сообщениям Кремля, президент РФ Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и извинился за "трагический инцидент", произошедший в воздушном пространстве России. При этом непосредственную причину катастрофы Путин не назвал, сказав лишь, что в это время российские ПВО отражали атаку беспилотников на Грозный, Моздок и Владикавказ.

В начале января на встрече с родственниками членов экипажа, погибших в авиакатастрофе, и выжившими бортпроводниками Алиев заявил: "Ясно как день то, что самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидно и то, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли". По его словам, трагедии не произошло бы, "если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства России в районе города Грозный, если бы были соблюдены все правила наземных служб, а также координация между Вооруженными силами Российской Федерации и гражданскими службами". Он подчеркнул, что желание Москвы "настаивать на абсурдных версиях" вызывает у Баку "и удивление, и сожаление, и справедливое возмущение".