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Алиев: Представители РФ отвечают за катастрофу рейса AZAL

Виталий Кропман
6 января 2025 г.

Президент Азербайджана заявил, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли. Алиев пообещал довести расследование катастрофы до конца и добиться наказания виновных.

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Обломки самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау
Обломки самолета Azerbaijan Airlines под АктауФото: Azamat Sarsenbayev/REUTERS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил на представителей России ответственность за гибель членов экипажа и пассажиров самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение при выполнении рейса Баку-Грозный. Об этом, как сообщает пресс-служба президента в понедельник, 6 января, он заявил во время встречи с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.

"Ясно как день то, что самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидно и то, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли", - указал Алиев, добавив, что трагедии не произошло бы,  "если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства России в районе города Грозный, если бы были соблюдены все правила наземных служб, а также координация между Вооруженными силами Российской Федерации и гражданскими службами".

Президент Азербайджана в очередной раз высказался по поводу попыток государственных структур РФ замять инцидент. По его словам, желание Москвы "настаивать на абсурдных версиях" вызывают у Баку "и удивление, и сожаление, и справедливое возмущение".

По словам Алиева, отправка "черных ящиков" разбившегося лайнера на расшифровку в Бразилию указывает на то, что Баку требует объективного расследования. Именно по этой причине власти отказались от сотрудничества с Межгосударственным авиационным комитетом, который и занимается расследованием авиакатастроф на территории бывшего СССР.

Алиев пообещал, что расследование катастрофы будет доведено до конца, а Баку будет добиваться наказания виновных в трагедии.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

На борту самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего 25 декабря 2024 года рейс J28243 из Баку в Грозный, находились пять членов экипажа и 62 пассажира. Экипажу авиалайнера было отказано в посадке в Грозном и Махачкале. Самолет был направлен через Каспийское море в аэропорт казахстанского Актау. Во время этого перелета самолет уже был поврежден.

При попытке совершить вынужденную посадку лайнер упал в степь и загорелся. Погибли 38 человек. Выжили 27 пассажиров и три члена экипажа, в том числе бортпроводник и одна из стюардесс. Причиной крушения самолета стала российская ракета класса "земля-воздух", сообщили Euronews, Reuters и другие СМИ со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана.

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