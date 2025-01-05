  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаСербия

Air Serbia прекращает полеты в Казань и Сочи

Сергей Ромашенко
5 января 2025 г.

Крупнейшая сербская авиакомпания сокращает рейсы в РФ на фоне катастрофы азербайджанского самолета. Полеты из Белграда в Москву и Санкт-Петербург продолжатся.

https://p.dw.com/p/4opM0
Самолеты Air Serbia впредь будут обслуживать меньше городов в России
Самолеты Air Serbia впредь будут обслуживать меньше городов в РоссииФото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

Авиакомпания Air Serbia с конца января прекращает полеты из Белграда в российские города Казань и Сочи. Об этом сообщила в субботу, 4 января, Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные системы бронирования авиаперевозчика. Последний рейс Air Serbia в Казань запланирован на 18 января, а в Сочи - на 20 января.

Официальных комментариев об отмене рейсов в Казань и Сочи крупнейшая сербская авиакомпания пока не дала. Рейсы в Москву и Санкт-Петербург остаются доступными для бронирования.

Катастрофа азербайджанского авиалайнера

Решение Air Serbia совпало с серией аналогичных мер других авиакомпаний на фоне трагедии с самолетом Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL, "Азербайджанские авиалинии"), который разбился неподалеку от казахстанского Актау 25 декабря. Так, рейсы в российские города уже отменили "Азербайджанские авиалинии", казахстанская Qazaq Air, израильская El Al, арабская Flydubai и "Туркменские авиалинии".

Сразу после крушения самолета источники Euronews и Reuters в правительстве Азербайджана сообщили, что причиной катастрофы стала российская зенитная ракета, выпущенная в ходе отражения атаки беспилотников над Грозным. Боеприпас взорвался рядом с самолетом, повредив его обшивку. Экипаж запросил экстренную посадку, но ни один российский аэропорт не дал разрешения на посадку. В итоге самолет направился через Каспийское море в Актау.

Возмущение в руководстве Азербайджана

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет AZAL был поврежден "в результате обстрела с земли" на территории РФ. Он также отметил, что некоторые российские должностные лица пытались скрыть факт обстрела самолета средствами ПВО, что, по его словам, является попыткой "замять вопрос".

По сообщениям Кремля, президент РФ Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и извинился за "трагический инцидент", произошедший в воздушном пространстве России. При этом непосредственную причину катастрофы Путин не назвал, сказав лишь, что в это время российские ПВО отражали атаку беспилотников на Грозный, Моздок и Владикавказ.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Обломки самолета на месте крушения

Авиакатастрофа в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines

Авиакатастрофа в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines

Самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря близ города Актау. Подробности крушения и версии произошедшего - в фотогалерее DW.
Политика27 декабря 2024 г.8 фото
external

Крушение самолета в Актау и звонки Путина: Баку требует компенсации и ‎признания вины‎

Крушение самолета в Актау и звонки Путина: Баку требует компенсации и ‎признания вины‎

Крушение самолёта в Актау вызвало громкий скандал между Баку и Москвой. ‎Азербайджан требует от России признания вины и выплаты компенсации семьям ‎погибших. Почему извинения Путина, который дважды звонил Алиеву, не ‎впечатлили Баку? ‎
Политика30 декабря 2024 г.29:55 мин.