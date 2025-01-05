Air Serbia прекращает полеты в Казань и Сочи

Крупнейшая сербская авиакомпания сокращает рейсы в РФ на фоне катастрофы азербайджанского самолета. Полеты из Белграда в Москву и Санкт-Петербург продолжатся.

Авиакомпания Air Serbia с конца января прекращает полеты из Белграда в российские города Казань и Сочи. Об этом сообщила в субботу, 4 января, Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные системы бронирования авиаперевозчика. Последний рейс Air Serbia в Казань запланирован на 18 января, а в Сочи - на 20 января.

Официальных комментариев об отмене рейсов в Казань и Сочи крупнейшая сербская авиакомпания пока не дала. Рейсы в Москву и Санкт-Петербург остаются доступными для бронирования.

Катастрофа азербайджанского авиалайнера

Решение Air Serbia совпало с серией аналогичных мер других авиакомпаний на фоне трагедии с самолетом Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL, "Азербайджанские авиалинии"), который разбился неподалеку от казахстанского Актау 25 декабря. Так, рейсы в российские города уже отменили "Азербайджанские авиалинии", казахстанская Qazaq Air, израильская El Al, арабская Flydubai и "Туркменские авиалинии".

Сразу после крушения самолета источники Euronews и Reuters в правительстве Азербайджана сообщили, что причиной катастрофы стала российская зенитная ракета, выпущенная в ходе отражения атаки беспилотников над Грозным. Боеприпас взорвался рядом с самолетом, повредив его обшивку. Экипаж запросил экстренную посадку, но ни один российский аэропорт не дал разрешения на посадку. В итоге самолет направился через Каспийское море в Актау.

Возмущение в руководстве Азербайджана

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет AZAL был поврежден "в результате обстрела с земли" на территории РФ. Он также отметил, что некоторые российские должностные лица пытались скрыть факт обстрела самолета средствами ПВО, что, по его словам, является попыткой "замять вопрос".

По сообщениям Кремля, президент РФ Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и извинился за "трагический инцидент", произошедший в воздушном пространстве России. При этом непосредственную причину катастрофы Путин не назвал, сказав лишь, что в это время российские ПВО отражали атаку беспилотников на Грозный, Моздок и Владикавказ.