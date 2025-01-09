В Австрии консерваторы начнут переговоры с правопопулистами

Австрийская народная партия пыталась договориться о создании коалиции без участия правопопулистской АПС. Однако, потерпев неудачу, согласилась вести с ней переговоры.

После провала коалиционных переговоров с Социал-демократической партией Австрии (СДПА) и партией "Новая Австрия и Либеральный форум" (NEOS) консервативная Австрийская народная партия (АНП) приняла приглашение начать переговоры о создании коалиции с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС). После того как за переговоры с АПС единогласно высказалось правление АНП, о намерении вступить в них объявил в среду, 8 января, глава партии Кристиан Штоккер, передает информационное агентство APA.

В то же время Штоккер подчеркнул, что от АПС необходимы "честные ответы" по таким важным вопросам, как свобода прессы, позиция по отношению к России и европейское сотрудничество.

Первый раунд переговоров между Кристианом Штоккером, который в прошлом выступал как ярый противник правопопулистской партии, и лидером АПС Хербертом Киклем должен состояться в ближайшее время - какое именно, не уточняется.

Формирование правительства поручено правым популистам

Правительственный кризис в Австрии разгорелся после того, как 4 января председатель АНП и канцлер страны Карл Нехаммер анонсировал свою отставку с обоих постов, объяснив свое решение провалом коалиционных переговоров с социал-демократами.

Спустя два дня президент страны Александер Ван дер Беллен поручил формирование новой коалиции лидеру правопопулистов из Австрийской партии свободы Херберту Киклю, известному, в частности, своей дружественной к России позицией и чрезвычайно жесткой миграционной политикой, предусматривающей масштабные депортации.

Исполнять обязанности канцлера до формирования новой правительственной коалиции было поручено министру иностранных дел Александеру Шалленбергу.

Победа правопопулистской АПС на выборах

Выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента Австрии) состоялись 29 сентября 2024 года. Победу на них одержала Австрийская партия свободы, получив 28,85 процента голосов. Правящая АНП заняла второе место с результатом 26,3 процента, социал-демократы заручились поддержкой 21,1 процента избирателей, либералы из "Новой Австрии и Либерального форума" набрали чуть больше девяти процентов.

Поначалу АНП и СДПА не желали вступать в коалицию с правыми популистами. Поэтому консерваторы, социал-демократы и либералы в ноябре приступили к переговорам, которые проходили напряженно и в итоге завершились провалом.