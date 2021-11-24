Австрийская прокуратура отказалась от обвинений в деле о вспышке SARS-CоV-2

Расследование в связи со вспышкой заражения коронавирусом SARS-CоV-2 в начале 2020 года на австрийском горнолыжном курорте Ишгль прекращено. Как стало известно в среду, 24 ноября, прокуратура Инсбрука решила не выдвигать обвинение против пяти подозреваемых. "Нет никаких доказательств того, что кто-либо совершил преступное деяние или допустил халатность, которые бы могли привести к увеличению риска заражения", - говорится в официальном заявлении ведомства.

Решение прокуратуры критикуют

С критикой решения австрийской прокуратуры выступила базирующаяся в Вене Австрийская ассоциация защиты прав потребителей (VSV), которая поддерживает истцов. По словам ее руководителя Петера Кольбы, "складывается впечатление, что в этом деле приходится иметь дело с попыткой замять скандальный провал властей". Ранее со стороны VSV высказывалось предположение, что против властей Австрии может быть подано до 3000 исков.

От Австрии требуют компенсаций

В земельном суде в Вене 17 сентября начался судебный процесс, в котором истцы - родственники мужчины, скончавшегося от COVID-19, - потребовали от властей Австрии компенсацию в размере 100 тысяч евро. Представитель австрийских властей тогда заявил, что иск следует признать безосновательным, поскольку принятые на горнолыжных курортах противоэпидемиологические меры соответствовали уровню знаний о SARS-CоV-2 на тот момент. Как 23 ноября сообщила VSV, судебные заседания отложены на март 2022 года из-за пандемии.

Курорт Ишгль, расположенный в федеральной земле Тироль и особенно популярный у немецких, скандинавских и российских любителей горнолыжного отдыха, в феврале-марте 2020 года стал очагом распространения коронавируса. Курорт закрыли лишь через две недели после того, как местные власти получили первую информацию о заражении туристов.

По подсчетам немецкого еженедельника Der Spiegel, после вспышки на курорте Ишгль были инфицированы более 11 тысяч человек. Около 30 из них скончались от COVID-19 и связанных с ним осложнений.

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