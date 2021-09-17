 Родственники жертвы COVID-19 требуют от Австрии 100 тысяч евро | Новости из Германии о Европе | DW | 17.09.2021

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Европа

Родственники жертвы COVID-19 требуют от Австрии 100 тысяч евро

Истцы уверены, что чиновники поздно отреагировали на первые случаи заражения и не приняли должных мер защиты здоровья людей. Власти отвечают, что действовали правильно, сообразно уровню знаний о SARS-CоV-2 на тот момент.

Дорожный знак в Ишгле

На начавшемся в земельном суде в Вене в пятницу, 17 сентября, первом судебном процессе по фактам массового заражения коронавирусом SARS-CоV-2 на популярном австрийском горнолыжном курорте Ишгль родственники мужчины, скончавшегося от COVID-19, потребовали от властей страны компенсацию в размере 100 тысяч евро. Государство отказалось от внесудебного урегулирования. Выступая в суде, представитель австрийского правительства заявил, что власти действовали совершенно правильно, сообразно уровню знаний о SARS-CоV-2 на тот момент, а потому иск следует признать безосновательным.
В свою очередь истцы считают, что чиновники слишком поздно отреагировали на первые случаи заражения и не приняли должных мер защиты здоровья людей. Кроме того, карантин в Ишгле, объявленный с 13 марта 2020 года федеральным канцлером Себастьяном Курцем без какого-либо предупреждения, привел к панике и хаотичному отъезду туристов с курорта. "Те, кто еще не заразился коронавирусом за неделю до этого, были инфицированы в переполненных автомобилях и автобусах, вывозивших людей", - заявил журналистам адвокат истцов Александр Клаузер.

По данным AFP, на сегодняшний день в суд поступили 15 исков, связанных с событиями в Ишгле в марте 2020 года. Австрийская ассоциация защиты прав потребителей (VSV), которая поддерживает истцов, ожидает, что в общей сложности претензии к государству могут предъявить до 3000 человек.

В Ишгле заразились до 11 тысяч человек

Курорт Ишгль, расположенный в федеральной земле Тироль и особенно популярный у немецких, скандинавских и российских любителей горнолыжного отдыха, в феврале-марте 2020 года стал очагом распространения коронавируса SARS-CоV-2.

Тем не менее, местным властям потребовалось почти две недели, чтобы закрыть курорт, после того как они получили от органов здравоохранения Исландии информацию о заражении туристов. Людям было предложено немедленно покинуть территорию курорта, что привело к распространению вируса во многих странах Европы.

По подсчетам немецкого еженедельника Der Spiegel, после вспышки на курорте Ишгль были инфицированы вирусом SARS-CoV-2 более 11 тысяч человек. Около 30 из них скончались от легочного заболевания COVID-19 и связанных с ним осложнений.

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    Автор: Дарья Брянцева


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