Немецкие археологи разгадывают тайну "священного мусора"

Экспонат, о котором идет речь, собран из почти сотни осколков фрески, найденных полвека назад под полом средневекового храма в Баварии.

В баварский город Штраубинг вернулась находка, сделанная почти полвека назад. В 1974 году здесь во время раскопок в храме Святого Петра (St. Peter) примерно на полуметровой глубине были обнаружены осколки штукатурки со следами изображения - лика Иисуса Христа или одного из святых. В общей сложности - 92 фрагмента средневековой фрески.

Уже вскоре осколки были отправлены в реставрационную мастерскую в Мюнхене, где в результате кропотливой работы специалистам удалось собрать своего рода мозаику - пазл из сохранившихся частей.

Как сообщило информационное агентство dpa в четверг, 30 марта, до недавнего времени это произведение средневекового сакрального искусства оставалось в Мюнхене, где служило своего рода наглядным пособием для молодых реставраторов. Однако теперь его вернули в Штраубинг, где оно стало частью экспозиции краеведческого Гойбоденского музея (Gäubodenmuseum Straubing ).

Участники презентации нового экспоната - руководитель Земельного ведомства по охране памятников Баварии Матиас Пфайль (Mathias Pfeil) и обер-бургомистр Штраубинга Маркус Паннермайр (Markus Pannermayr) Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Версии историков

Как и почему осколки XI или XII века оказались в земле под храмом - плиткой романского периода? Специалисты предполагают, что речь в данном случае может идти о своего рода "священном мусоре" (лат. "deponia pia") - надлежащем и достойном захоронении религиозного произведения, которое по каким-то причинам было удалено из церкви, вероятно, сбито со стены во время ремонта или перестройки здания.

Такого рода особое отношение к изображениям святых и важной церковной утвари являлось проявлением особой религиозности и встречалось вплоть до эпохи барокко. Однако, согласно другой гипотезе, осколки штукатурки могли быть просто использованы в качестве материала для отсыпки нового пола во время ремонта храма около 1180 года. Однозначный ответ на этот вопрос уже вряд ли будет найден.