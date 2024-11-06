Аресты предполагаемых правых экстремистов в ФРГ: главное

В рамках масштабной операции в Германии, Австрии и Польше органы безопасности арестовали восемь человек. Среди них, видимо, есть политик из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

В восточногерманской федеральной земле Саксония и в Польше на основании ордеров Федеральной прокуратуры Германии арестованы восемь предполагаемых правых экстремистов, проведены обыски на территории 20 объектов, в том числе в Австрии, сообщило надзорное ведомство в Карлсруэ во вторник, 5 ноября.

В международной операции, которая состоялась после нескольких месяцев расследования в отношении группировки, называющей себя "Саксонские сепаратисты", были задействованы более 450 полицейских и сотрудников спецподразделений. Основная деятельность предполагаемых экстремистов, как сообщается, осуществлялась именно в Саксонии.

В пресс-релизе федеральная прокуратура, объясняя аресты, сослалась на опасность, исходившую от группировки, состоящей из 15-20 человек. Сообщается, что боевая группа "Саксонских сепаратистов" готовилась к предполагаемому "Дню Х", на который она рассчитывала как на дату краха общественного строя. "В этом случае группа хотела бы силой оружия захватить территории в Саксонии, а возможно, и в других восточногерманских землях, чтобы создать там государство и общество по образцу времен национал-социализма. Террористическая группа также планировала "удалить нежелательные группы людей из региона путем этнических чисток, если это будет необходимо", - отмечается в пресс-релизе. По данным прокуратуры, идеология подозреваемых членов группировки характеризуется "расистскими, антисемитскими и отчасти апокалиптическими идеями".

"Саксонские сепаратисты" готовились к свержению власти давно

Считается, что с момента своего основания в ноябре 2020 года "Саксонские сепаратисты" готовились к свержению власти, в том числе проводя неоднократные военизированные тренировки с применением боевой техники. По данным прокуратуры, "в частности, отрабатывались(...) применение огнестрельного оружия, ночные и форсированные марши и патрулирование". Кроме того, группировка закупила военное снаряжение, такое как камуфляжная форма, боевые каски, противогазы и защитные жилеты.

Нэнси Фезер Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) написала в соцсети X, что аресты стали результатом разведдействий, заблаговременно проведенных Федеральным ведомством по охране конституции. "То, что они обучались обращению с оружием и приобретали военное снаряжение, показывает, насколько опасны эти правые экстремисты", - указала Фезер.

Согласно расследованиям ряда немецких СМИ, по меньшей мере трое из арестованных, как утверждается, связаны с правопопулистской партией "Альтернатива для Германии" (AдГ). Один из них - саксонский политик местного уровня Курт Х., который является членом городского совета Гримма от AдГ и входит в окружное руководство партии. Издание Der Spiegel сообщает, что его арест якобы привел к перестрелке - согласно публикации, Курт Х. выхватил пистолет. Что произошло на самом деле, пока точно неизвестно. Курт Х. был госпитализирован и, судя по всему, его жизни ничто не угрожает, написал Der Spiegel.

По-видимому, политик из АдГ в прошлом привлек к себе внимание из-за близости к правоэкстремистским сетям. Согласно расследованию газеты tageszeitung, летом 2024 года он принимал участие в так называемом "фестивале солнцестояния", на котором чествовали убийц из СС - военизированных формирований нацистской партии в период диктатуры Адольфа Гитлера. На той вечеринке, по данным tageszeitung, видимо, также присутствовали люди из окружения известных политиков из AдГ Бьёрна Хёкке (Björn Höcke) и Максимилиана Кра (Maximilian Krah).

Политики из АдГ вновь и вновь в фокусе внимания юстиции

Члены AдГ неоднократно становились объектом внимания со стороны немецких судебных органов и спецслужб. В данный момент во Франкфурте-на-Майне проходит судебный процесс по делу группы так называемых "рейхсбюргеров", которые, как утверждается, планировали госпереворот. Бывший депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" Биргит Мальсак-Винкеман (Birgit Malsack-Winkemann) проходит по этому делу как предполагаемая участница этой группы. Мальсак-Винкеман, в прошлом судья, сейчас содержится под стражей.

В отношении депутата ландтага Баварии от AдГ Даниэля Халембы (Daniel Halemba) в настоящее время ведутся расследования по фактам разжигания ненависти и по подозрению в отмывании денег, совершенном сообща принуждении и нанесении ущерба имуществу. А в 2024 году один из самых влиятельных деятелей правопопулистской AдГ, лидер ее земельного отделения в Тюрингии Бьёрн Хёкке был дважды приговорен к крупным штрафам за использование в своих предвыборных речах нацистского лозунга.

Нынешний арест Курта Х. в Саксонии случился в то время, когда в Германии все громче обсуждается возможность запрета AдГ. Многочисленные депутаты бундестага от различных партий готовят соответствующее заявление для возможного разбирательства в Федеральном конституционном суде.