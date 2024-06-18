В Мюнхене начался третий в ФРГ суд над "рейхсбюргерами"

Группу "рейхсбюргеров" во главе с принцем Генрихом XIII из дворянского рода Рейссов обвиняют в подготовке захвата власти в ФРГ.

В Мюнхене во вторник, 18 июня, начался третий судебный процесс в отношении восьми предполагаемых членов правоэкстремистской группировки "рейхсбюргеров", планировавшей свергнуть федеральное правительство.

Подсудимым инкриминируют членство в террористической организации либо ее поддержку, а также подготовку государственного переворота в ФРГ. Некоторые из них, как утверждается, входили в так называемый "совет" группировки, подобный теневому кабинету министров. Остальные должны были стать непосредственными участниками силового захвата бундестага. Всем подсудимым грозят длительные тюремные сроки, сам процесс продлится до конца января 2025 года.

Наряду с Мюнхеном, дело "рейхсбюргеров" рассматривается во Франкфурте-на-Майне и Штутгарте. Процессы было решено разделить из-за большого числа обвиняемых, проходящих по делу.

План захвата власти в ФРГ "рейхсбюргерами"

По версии следствия, подсудимые намеревались напасть на бундестаг и взять в заложники депутатов и министров. Основными мишенями "рейхсбюргеров" являлись канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц (Friedrich Merz). В рамках подготовки к силовому захвату власти подсудимые, как утверждает следствие, упражнялись в стрельбе и обследовали помещения бундестага.

Планы "рейхсбюргеров" пресекли правоохранительные органы. В результате масштабной полицейской операции в декабре 2022 года были задержаны 26 человек, включая принца Генриха XIII из дворянского рода Рейссов (Reuß) - 72-летнего агента по продаже недвижимости из Франкфурта-на-Майне, считающегося главой группировки. После госпереворота именно он должен был стать главой государства, считает обвинение.

Кто такие "рейхсбюргеры"

По оценкам немецких спецслужб, в Германии насчитывается примерно 20 тысяч "рейхсбюргеров", почти 2300 из них склонны к насилию. Их объединяет неприятие демократии, монархические, ксенофобские и антисемитские взгляды. "Рейхсбюргеры" не признают послевоенный порядок и легитимность ФРГ, считая себя гражданами "германского рейха".

Комментируя суды над "рейхсбюргерами", министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила: "То, что самая большая на данный момент террористическая сеть "рейхсбюргеров" предстала перед судом и должна будет понести ответственность за ее планы военного переворота, определенно показывает силу нашего правового государства".