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В ФРГ и Польше задержаны восемь правых экстремистов

Сергей Ромашенко
5 ноября 2024 г.

Предполагаемые экстремисты намеревались захватить территории в случае краха государства в Германии. В захваченных регионах они хотели установить режим, аналогичный национал-социализму.

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Операция по задержанию правых экстремистов в Германии
Операция по задержанию правых экстремистов в ГерманииФото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

В восточногерманской федеральной земле Саксония и в Польше на основании ордеров Федеральной прокуратуры задержаны восемь предполагаемых правых экстремистов, проведены обыски на территории 20 объектов, в том числе в Австрии, сообщило надзорное ведомство в Карлсруэ во вторник, 5 ноября.

Прокуратура обвиняет задержанных в принадлежности к группировке "Саксонские сепаратисты" ("Sächsische Separatisen), основанной самое позднее в ноябре 2020 года.

"Речь идет о воинственной группировке численностью от 15 до 20 членов, с расистской, антисемитской и апокалиптической идеологией. Ее членов объединяет глубокое неприятие гражданско-демократического устройства Федеративной республики Германия", - говорится в сообщении Федеральной прокуратуры.

Планы экстремистов

По сведениям надзорного ведомства, члены группировки полагают, что Германия находится перед крахом. "В случае краха государства и общества они хотят с оружием в руках захватить территории в Саксонии и в странах Восточной Европы, чтобы установить там режим по образцу национал-социалистического. Нежелательные группы людей в случае необходимости должны быть насильственно удалены с помощью этнических чисток", - говорится в сообщении ведомства в Карлсруэ.

Между тем, по сведениям агентства dpa, в ходе сэтих следственных мероприятий против правых экстремистов был задержан и член правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) - местный политик из Саксонии, являющийся также членом "Молодой Альтернативы Саксонии" (Junge Alternative Sachsen).

Согласно неподтвержденным сообщениям, этот человек в ходе операции вышел к полицейским с винтовкой в руках. Полицейские сделали два предупредительных выстрела. Подозреваемый получил перелом челюсти, ему делают операцию. Детали случившегося и причины получения подозреваемым телесных повреждений устанавливаются.

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