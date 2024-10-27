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В Берлине и Бранденбурге прошли обыски у правых экстремистов

Александра Иванова
27 октября 2024 г.

Полиция провела обыски в жилищах молодых людей, связанных с правоэкстремистскими организациями Jung und Stark и Deutsche Jugend voran. 23-летний мужчина был задержан.

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Вещи, изъятые при обысках у вероятных правых экстремистов в Берлине и Бранденбурге
Вещи, изъятые при обысках у вероятных правых экстремистов в Берлине и БранденбургеФото: Polizei Berlin/dpa/picture alliance

В германских федеральных землях Берлин и Бранденбург 23 октября полиция провела обыски в жилищах вероятных сторонников правоэкстремистских организаций. О результатах этой операции немецкие СМИ сообщают в воскресенье, 27 октября.

Уточняется, что рейды были связаны с расследованием, ведущимся в отношении девяти молодых людей в возрасте от 16 до 23 лет, поддерживающими связь с организациями Jung und Stark ("Молодые и сильные") и Deutsche Jugend voran ("Немецкая молодежь на первом плане"), которые прокуратура оценивает как правоэкстремистские. Следствие полагает, что они напали на мужчину, который был одет в футболку с символикой левого движения Antifa, и избили незнакомого.

Задержан предполагаемый неонацист

Молодых людей обвиняют в разбойническом шантаже, причинении опасных телесных повреждений, воровстве с применением оружия и нарушениях закона о хранении оружия, пишет еженедельник Der Spiegel. По результатам операции был задержан и помещен в камеру предварительного заключения 23-летний мужчина, проживающий в общине Вандлиц в районе  Бранденбурга Барним, - вероятный сторонник неонацистских взглядов.

По данным газеты Der Tagesspiegel, он занимал руководящую позицию в  организации Deutsche Jugend voran. Прокуратура указала, что помещение его в камеру предварительного заключения связано с подозрением, что в противном случае он может скрыться от полиции.

При обысках были изъяты предметы, являющиеся вероятной  добычей предполагаемых преступников, - в том числе мобильные телефоны, детали оружия, незаконная пиротехника, "пугачи" и газовые пистолеты.

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